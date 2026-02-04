日本樂喊海底挖出稀土 中方平淡打臉：近年一直有這種報導

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
日本宣稱在南鳥島海域約6000米深的海底採集到含有稀土的沉積物；圖為日本採礦船地球號日前出發前往南鳥島展開深海稀土泥抽取測試。（路透）
日本宣稱在南鳥島海域約6000米深的海底採集到含有稀土的沉積物；圖為日本採礦船地球號日前出發前往南鳥島展開深海稀土泥抽取測試。（路透）

日本政府2月1日宣布，探測船在南鳥島海域約6000米深的海底採集到含有稀土的沉積物；對此，中國外交部3日記者會上，發言人林劍並未正面作答，只提到各方都有責任為維護關鍵礦產全球產供鏈穩定發揮建設性作用，而日本國內「近年來一直都有這樣的報導」，被解讀「打臉日本」。

綜合媒體報導，日本文部科學相松本洋平2月1日在社群平台發文稱，日本海洋研究開發機構的深海探測船「地球號」，搭載用於採掘含稀土泥漿的設備，駛往距離東京都心1900多公里的南鳥島海域，從水深6000米處成功抽取泥漿。

此次行動被日本內閣府稱為「全球首次突破」，旨在驗證設備性能，計畫2027年實現日均採掘350噸泥漿的目標。

不過，業內人士不看好日本能順利在南鳥島海域挖掘稀土，主要是技術、成本和生態三大考量。

據悉，6000公尺深海需承受550倍大氣壓，設備故障率超過40%，此次試採僅獲35噸泥漿，提煉出70公斤稀土，與目標日均350噸差距甚大；稀土泥漿含水率超90%，脫水能耗占產值60%，日本精煉純度僅99.99%，而軍工、新能源領域需99.9999%超高純度。目前，中國壟斷全球91%的高純度精煉產能。

另外，環保組織警告深海採礦或破壞脆弱生態，每開採1平方公里礦區可能導致300種深海物種滅絕；此外，泥漿含放射性元素釷，目前尚無成熟處理方案。

知情人士表示，日本深海採掘稀土泥僅是資源焦慮下的「戰略安慰劑」，其技術瓶頸、經濟黑洞與生態風險短期內無法突破，還有人說，這是高市早苗政府哄騙老百姓的手段。

中國外交部3日舉行例行記者會，美日對稀土的儲備及開採取得進展，成為外媒提問焦點。林劍回答美國宣布啟動關鍵礦產儲備計畫時說，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。

至於日本在南鳥島海域成功試掘稀土，林劍則說，「中方注意到日本國內近年來一直都有這樣的報導」，並未正面作答。這句話看似平淡，卻被不少網友解讀為打臉，還稱此回應是「藝術的留白」。

日本 稀土 高市早苗

