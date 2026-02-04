軍界、學界、智庫 中國三眼看世界

在中國，智庫影響高層。近日研究國際政治經濟的學者圈中，傳看和議論三篇文章，分別來自軍界、學界、頂層智庫，算是三隻不同的眼睛判別最新世局。

近期解放軍 在多事之冬，但還是有人寫文章，最近有點影響的是唐永勝，提出「國際安全赤字」概念。唐永勝人稱唐少將，曾在國防安全領域舉足輕重，最新文章談去年來世界變局，說到國際安全局勢動盪加劇，地緣衝突烈度仍在升級。大國競爭加劇，戰略互信缺失，嚴重侵蝕全球戰略穩定。

唐永勝特別提到亞太和台灣，認為由於外部勢力刻意攪動，亞太安全局勢趨向緊張。有關台灣，提到去年美日韓聯合聲明、高市早苗 涉台言論、川普 簽署台灣保證實施法案等；他認為目前大國戰略互信缺失，相互間競爭持續，沒有放緩跡象，全球安全赤字仍在加劇。新的一年國際安全內在張力難以消解，有可能爆發局部衝突。

閻學通相對謹慎樂觀，他是北京老牌國際關係權威。最新文章發在北京清華大學戰略與安全研究中心公眾號，比如他相信到2035年，日本對中美的對沖戰略將比2024年更加向中間靠攏，更平衡處理對中和對美關係。

但他最受注意的觀點，是預言中美戰略競爭將可能非常激烈，但可能已形成較有效的競爭管控機制，沒有發生直接戰爭的危險，美國將失去在大國戰略關係上對中國的明顯優勢。又預言到2035年，一個以中美兩極格局為核心、競爭與管控並存的新常態將基本定型。他預測中美兩極格局不可逆轉，但競爭會更趨務實。

另一篇集體大作是中國社科院世界經濟與政治研究所的最新分，其主要觀點是認定地緣政治與科技革命正深刻重塑全球經濟版圖，引發更深層問題。在短期挑戰與長期結構問題雙重影響下，今年全球經濟增長率預計將放緩至3%，全球經濟進入新的動盪變革期；又認為全球資本市場系統性風險持續累積，人工智慧安全威脅日益上升，能源轉型等全球性議程推進受阻，總體上是悲觀的。