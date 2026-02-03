與烏拉圭總統會談 習近平：支持拉美國家維護自身主權

中國國家主席習近平3日上午在北京人民大會堂與烏拉圭總統奧爾西舉行會談，習近平特別提到，奧爾西是今年首位訪華的拉美國家元首。（新華社）

中國國家主席習近平 北京時間3日上午在北京人民大會堂與烏拉圭總統奧爾西舉行會談。習近平表示，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益；奧爾西則稱，面對充滿挑戰的國際地區形勢，願同中方攜手合作。

烏拉圭總統奧爾西1日抵北京，開啟為期一周對中國的國是訪問。奧爾西也是美國1月3日以軍事行動抓捕委內瑞拉 總統馬杜洛 以來，首位訪問中國的拉丁美洲領導人。外界關注中方對於拉美國家地位以及美方強硬做法會否有相關表述。

習近平指出，中國和烏拉圭建交38年來始終堅持相互尊重、互利合作的相處之道。新形勢下，雙方要繼承傳統，深化全面戰略夥伴關係，讓兩國友誼之樹愈加枝繁葉茂。

習近平強調，中烏兩國要繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，不斷深化戰略互信。雙方要加強發展戰略對接，深化經貿、金融等領域的合作，挖掘新興領域合作潛力，推動經濟增長轉型升級。

他指出，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，願與烏方加強全球南方團結協作。中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益，願同烏方和地區國家推動共建中拉命運共同體走深走實。

奧爾西表示，中國是烏拉圭的重要合作夥伴，為烏經濟社會發展提供無私幫助。發展對華關係已成為烏拉圭國策，得到各黨派和社會各界一致支持。烏方堅定支持一個中國原則，支持「一國兩制」方針。烏方期待同中方深化全面戰略夥伴關係，將雙邊合作提升到更高水平。

他並稱，烏方高度讚賞習近平提出的人類命運共同體理念，面對充滿挑戰的國際地區形勢，願同中方攜手合作，尊重聯合國憲章宗旨和原則，堅持多邊主義，維護國際貿易體制，推動拉中關係不斷發展，維護全球南方共同利益。

會談後，兩國元首共同見證簽署投資促進、貿易等領域10多份合作文件。訪問期間，雙方發表《中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於深化中烏全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。