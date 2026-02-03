英媒：中國「天才計畫」見效 挑戰美科技霸主地位

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
英媒指中國「天才班」計畫奏效，大批本土菁英人才撐起國內科技企業，也躋身國際頂尖AI研究機構。圖為清華學生李憶唐(後排左一)榮獲2025年清華特等獎學金。(取材自交叉信息院網站)
當全球還在為中國AI的發展速度感到驚訝時，一股靜默而龐大的「人才溪流」早已匯成江河。近日，中國透過體系化的「天才班」計畫開始奏效，英國金融時報亞洲科技領域作者吳子靜以此為題發表長文，聚焦中國理科人才培養體系，稱「這些企業正在AI、機器人和高端製造領域，挑戰美國的科技主導地位」。

觀察者網報導，吳子靜提到，正是憑藉「天才班」、「實驗班」這類機制，中國實現了從AI人才空白到規模化培育的轉變，大批本土菁英人才不僅撐起國內科技企業，也躋身國際頂尖AI研究機構。

文章寫道，「天才班」持續為中國科技業培育領軍人物，如今這些企業正在AI、機器人和高端製造領域，挑戰美國的科技主導地位。

據悉，「天才班」畢業生遍布中國頂尖科技企業，包括字節跳動創始人及核心算法研發者、淘寶和拼多多的掌舵人、美團創始人、寒武紀創始兄弟，還有DeepSeek阿里巴巴通義大模型的核心工程師，以及從Open AI挖來的騰訊新任首席AI科學家，不勝枚舉。

DeepSeek創始人梁文鋒曾強調自主培養頂尖人才的重要性，其團隊百餘名成員幾乎均來自各地「天才班」，並畢業於清華、北大、浙大等校，擁有國際競賽獲獎經歷。連黃仁勳也說過，「走在Anthropic、Open AI或谷歌DeepMind的辦公室裡，你會看到很多AI研究員來自中國，我一點也不意外」。

中國的「天才班」在多方面與西方的人才培養路徑迥異。首先，這一體系的規模遠超國際同行；其次，該計畫由國家主導。官方數據顯示，中國每年培養約500萬名科學、技術、工程和數學(STEM)專業的畢業生，而美國約為50萬。

文章回溯，中國自上而下對理科教育的重視，可追溯至二戰後，「科學是國家進步關鍵」的理念數十年間深入人心。1980年代，「早出人才，快出人才」成為各地教育部門的標語，九年義務教育提升了全民教育水平，而「天才班」也在此時應運而生，旨在培養頂尖青年才俊，讓中國人才登上世界競賽舞台。

21世紀初，中國高校招生制度改革，賦予高校更多自主權，全國高中競賽特等獎獲得者可直入「985工程」高校，這一政策成為學生加入菁英培養體系的強大動力。

同樣是「天才班」畢業生的中國AI企業「第四範式」創始人戴文淵直言，人才是中國在全球AI競賽中的核心優勢，中國目前註冊的生成式AI模型超1000個，這在其他國家難以想像，而這背後正是中國規模化的AI人才儲備，「那些即將改變世界的真正天才，很可能就藏在他們之中」。

AI DeepSeek 阿里巴巴

「我們太慢了」 英相訪華後嘆：要學習中國基建速度

