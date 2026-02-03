中企員工來美遭扣留60小時 中國強烈不滿、嚴正交涉

中國外交部發言人林劍。(取材自中國外交部網站)

中國外交部發言人林劍2日在例行記者會上表示，近期有中國企業人員入境美國時，遭美方執法部門無端長時間盤查與扣留，最長近60小時後被遣返 。中方對此表達強烈不滿與堅決反對，並已就相關情況向美方提出嚴正交涉。

中新社報導，林劍指出，近期美國執法部門多次對中國企業人員進行無理盤查、扣押並遣返，相關行為執法手段粗暴，嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，也對中美之間正常的商務交流合作與人文往來氛圍造成實質損害。他強調，這種做法與兩國元首之前在釜山會晤時，就加強經貿合作、促進人員往來所達成的重要共識嚴重不符。

林劍表示，中方對上述行徑表達「強烈不滿、堅決反對」，並敦促美方嚴肅、認真對待中方關切，要求美國執法部門立即停止相關錯誤做法，停止對中國企業人員的無端盤查與任意扣留，切實落實兩國元首的重要共識，為雙方人員往來與企業正常經營創造良好環境。

他進一步指出，保障人員正常流動與企業合法權益，是中美經貿與交流合作的重要基礎。若類似事件反覆發生，不僅將損害中國公民權益，也不利於美方自身的投資環境與國際形象。

林劍強調，中方將持續關注事態發展，並將繼續採取堅決、有力的措施，堅定維護中國公民的正當合法權益。

另有膜體提問，據報導今年春節 期間中國出境旅遊首選目的地為南韓 ，外界認為與南韓對中國遊客實施免簽政策有關。對此，林劍回應表示，不斷提升中韓人員往來便利化水平，有助於增進兩國民眾相互了解與友好交流，中方也歡迎更多南韓朋友到中國過春節、感受中國文化。