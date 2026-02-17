殲20在成都騰空「首飛15年」：一架戰機改變一支空軍

殲20為國仗劍十五載。（取材自航空工業成飛）

2011年1月11日，成都溫江機場，殲20戰機騰空而起，創造了八個「1」匯聚的傳奇時刻。這看似偶然的數字背後，是一段關於堅守與精準的故事。今年1月11日是殲20戰機首飛15周年。從成都首飛成功，到遍布「東西南北中」的戰備巡航，這條橫跨15年的航跡，見證了一架戰機如何改變一支空軍。

華西都市報報導，在2025空軍航空開放活動和長春航空展上，一架完成飛行表演的殲20緩緩滑向靜態展示區，這是中國隱身戰機首次與公眾零距離接觸。

殲20首次以靜態展示的方式亮相在觀眾面前。作為殲20的副總設計師龔峰親臨現場，感觸頗深，「這是我第一次來到長春航展，也是第一次和這麼多航空愛好者、觀眾一起，如此近距離地感受殲20，心中感到無比自豪與喜悅。」

2011年，原定於1月7日的首飛因成都天氣突變、能見度不足被迫推遲。選擇新的首飛日期的重任落在時任航空工業成飛氣象台台長陽凌的身上。

陽凌帶領團隊日夜研判，分析上千張氣象圖，最終鎖定1月11日為最佳首飛窗口。首飛當天上午，一場能見度不足600米的大霧突然籠罩機場。上午11點左右，大霧逐漸散去。下午1點11分，殲20順利起飛。

殲20的成功首飛，標誌著中國成為世界上少數能夠自主研發隱身戰鬥機的國家，實現了航空工業的歷史性跨越。「殲20還看得準，實現了多類傳感器深度融合，多信息、多維度態勢融合，準確地識別目標。而且還打得遠、打得準，其搭載的空空導彈打擊距離遠，其高度智能化和精確化的攻擊管理系統，相比四代機大幅提升打擊成功率。」龔峰稱。

實戰方面，殲20雖未正式「出鞘」，卻「鋒芒不減」，2025年3月12日，央視網發布視頻，殲20搭載某新型空空導彈，在超視距空戰演習中一次擊落3架「敵機」；同年6月27日，央視網披露，外軍機逼近中國領空，殲20飛行員迅速由訓轉戰，接替升空，起飛迎敵，持續占據戰場優勢，最終逼退外軍機。