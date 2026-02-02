曾貓步逼真 小鵬機器人線下首秀卻摔趴 董座2句話回應

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
小鵬人形機器人線下首秀摔趴。(取材自微博)
小鵬人形機器人線下首秀摔趴。(取材自微博)

中國人形機器人近日接連成為輿論焦點，一邊是小鵬汽車旗下人形機器人IRON線下首秀意外摔倒引發熱議，另一邊則是宇樹科技人形機器人G1在極寒環境下完成全球首次自主行走挑戰，兩起事件從不同側面，呈現出中國人形機器人技術從「展示期」走向「實測期」的真實樣貌。

綜合每日經濟新聞、杭州日報、IT之家報導，有網友1月31日在社交平台曬出小鵬IRON人形機器人在深圳活動中摔倒的照片。這是IRON首次線下公開互動展示，現場吸引不少民眾圍觀。照片顯示，機器人倒地後由工作人員擡離現場，相關畫面迅速在網路傳播，引發關於穩定性與成熟度的討論。

對此，主持人現場以「人生道路也要經歷挫折」作出即興解說，而這一摔，反而讓外界更確信並非真人扮演；小鵬汽車董事長何小鵬則形容，這一幕讓他想起孩子學步的過程，「跌倒後會站穩，下一步就是開始奔跑」。

IRON之所以備受關注，與其高度擬人的行走姿態有關。此前在發布會上，其「貓步」般的步態被不少網友調侃「太像真人」，甚至質疑機器人內部藏有真人操作。何小鵬為此特別發布一鏡到底、無剪輯影片澄清，並坦言相關質疑讓他一度感到心酸，直言「大家不敢相信這樣的技術來自中國公司」。

小鵬IRON人形機器人線下首秀摔倒，被工作人員擡走。(取材自每日經濟新聞)
小鵬IRON人形機器人線下首秀摔倒，被工作人員擡走。(取材自每日經濟新聞)

據報導，小鵬在人形機器人領域已布局多年。IRON採用仿人結構設計，擁有62個主動自由度，並搭載高算力AI芯片，目標是實現自主行走、語言交互及簡單任務操作，官方預期在未來三年內推動量產。

幾乎同一時間，另一家中國企業則以「硬核實測」引發關注。央視新聞近日發布2026年冬奧預熱影片，記錄全球首次人形機器人在極寒環境下的自主行走挑戰。宇樹科技旗下G1人形機器人，在新疆阿勒泰零下47.4℃的雪原中，自主行走超過13萬步，並完成大面積雪地圖形繪製。

宇樹科技表示，G1依托北斗厘米級導航與具身智能路徑規畫系統，成功突破低溫對關節、電機與控制系統的限制。該機器人於2024年發布，定位為可量產的人形智能體，已實際投入市場銷售。

業界分析，從商場首秀的「跌倒」，到極寒環境下的長距離行走，中國人形機器人正逐步走出概念展示，進入真實世界的驗證階段。技術成熟仍需時間，但產業方向，已然清晰。

小鵬人形機器人曾因貓步太逼真，被調侃「裡面有真人」。(取材自電商報官方帳號)
小鵬人形機器人曾因貓步太逼真，被調侃「裡面有真人」。(取材自電商報官方帳號)

