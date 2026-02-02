美俄烏3方會談前 王毅晤紹伊古：中俄加大互挺核心利益

我的頻道

記者陳宥菘╱綜合報導
在新一輪美烏俄三方會談前夕，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古(左)受俄羅斯總統普亭委派，1日前往北京，與中國外交部長王毅進行戰略溝通。(新華社)
在新一輪美烏俄三方會談前夕，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古(左)受俄羅斯總統普亭委派，1日前往北京，與中國外交部長王毅進行戰略溝通。(新華社)

在新一輪美俄烏三方會談前夕，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古受俄羅斯總統普亭委派，1日前往北京與中國外長王毅進行戰略溝通。王毅提到當前世界面臨倒退回叢林法則的現實危險，強調中俄有責任踐行真正的多邊主義，並在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持。紹伊古則稱，俄方密切關注「敵對勢力」破壞台海穩定動向，反對日本加速「再軍事化」圖謀。

紹伊古此行正值結束俄烏戰爭將有最新進展前夕。烏克蘭總統澤倫斯基1日表示，在美國斡旋下，新一輪美烏俄三方會談將於2月4日至5日在阿布達比舉行，他表示，烏克蘭已準備好進行實質性對話，並希望談判結果能推動衝突真正、體面地結束。

俄通社報導，紹伊古在會談中稱，雙方將根據普亭的委託，討論一系列「重要的、迫切的問題」以及「在雙邊關係和全球局勢中亟待解決的問題」。據中方新聞稿，紹伊古提到「年初以來全球風雲變幻，安全熱點問題頻發」，但未進一步披露細節。

據中方發布，王毅向紹伊古表示，當前世界更加變亂交織，二戰後國際秩序和國際關係準則受到嚴重衝擊，世界面臨倒退回「叢林法則」的現實危險。中俄作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，有責任踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系，倡導普惠包容的經濟全球化。

王毅強調，中俄互為最大鄰國和新時代全面戰略協作夥伴，「應就關乎兩國關係的重大問題保持緊密溝通，在涉及彼此核心利益問題上加大相互支持，維護好兩國各自和共同利益」。元首引領是中俄關係高水平發展的最大優勢和根本保障，中方願同俄方一道落實好兩國元首重要共識，加強戰略溝通，深化戰略協作，推動中俄關係在新的一年開創新局。

據中方引述，紹伊古表示，今年是「俄中睦鄰友好合作條約」簽署25周年，兩國關係基於相互尊重、彼此信任、平等互利。

紹伊古提到，「年初以來全球風雲變幻，安全熱點問題頻發。」他並指出，俄方始終恪守「一個中國原則」，密切關注「敵對勢力」破壞台海穩定動向，堅決反對日本加速「再軍事化」圖謀。

俄通社報導，紹伊古關於敵對勢力的表述是：「我們看到，中國的不友好勢力繼續破壞台灣海峽的穩定。」

紹伊古說，俄方願同中方繼續堅定相互支持，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊機制內協作，共同維護俄中關係高水平發展，推動構建更加公正合理的多極化世界和「歐亞大陸不可分割的安全架構」。

兩人還就「共同關心的各種國際和地區問題」深入進行了戰略溝通。

