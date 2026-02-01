中國千艘漁船集結東海 兩度組海上民兵牆 學者：威脅日安全

我的頻道

記者廖士鋒／綜合報導
外媒接連指稱，近來有上千艘中國漁船在東海兩度組成「海上民兵牆」，未來若對外發生衝突，北京可能動員大批民兵船進行海上封鎖。圖為2023年10月，一艘菲律賓海岸警衛隊船隻準備為刻意擱淺在仁愛暗沙的菲國登陸艦進行補給時，遭中國海上民兵船和中國海警船包圍。(路透)
外媒接連指稱，近來有上千艘中國漁船在東海兩度組成「海上民兵牆」，未來若對外發生衝突，北京可能動員大批民兵船進行海上封鎖。圖為2023年10月，一艘菲律賓海岸警衛隊船隻準備為刻意擱淺在仁愛暗沙的菲國登陸艦進行補給時，遭中國海上民兵船和中國海警船包圍。(路透)

去年11月日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起北京激烈外交回應，至今雙方外交僵局仍未平息。外媒與日媒接連指出，近來有上千艘中國漁船在東海兩度組成「海上民兵牆」，其中一次還是解放軍圍台軍演前，有日本學者認為，船隻若湧向釣魚島周遭，或構成日本重大安全保障威脅。

日本共同社援引ingeniSPACE公司基於船舶自動識別系統資訊的分析指，最近東海至少兩度出現中國漁船密集活動，第一次是去年12月24日至26日（即解放軍對台「正義使命」軍演前數日），在東海日中中間線中國側海域，約2000艘漁船排成南北約470公里長、東西約80公里寬的「U」形集結。第二次在今年1月11日，約1500艘漁船在跨越中間線位置上南北綿延400公里。

日本九州大學教授益尾知佐子認為：「這可能是經有組織動員的中國海上民兵，今後此類活動或將常態化」。若有如此多的船隻湧向釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊，日本方面將難以應對，或構成重大的安全保障威脅。此外，益尾等分析認為，這也與解放軍去年底對台演習相呼應。

日前紐約時報已引述同一公司消息指出，最近中國兩次悄然調動數千艘漁船組成巨型漂浮屏障，在衝突或危機中（例如在台灣問題上），中國可能會動員包括漁船在內的數以萬計民用船隻來堵塞航道，使對手的軍事和補給行動變得複雜。最近這次大規模集結表明，「海上民兵」組織性越來越強，導航和通信裝備也越來越好。

不過，「商業內幕」援引中國駐美大使館發言人劉鵬宇說法指，東海是重要漁業區，每年11月至隔年2月是冬季捕魚高峰，「這段時間漁船作業密集是正常現象」，他強調「將中國漁民稱為『海上民兵』，是別有用心的惡意行為」。

中國海警1月30日甫公布，5年來累計動用艦艇55萬艘次、航空器6000架次遂行海上維權任務，去年在釣魚島巡航達357天，「實現了釣魚島海空立體巡航新突破」、且「構建了按一個中國原則依法管控台海新格局」。

日本 釣魚 解放軍

