胡潤報告：中富豪經濟信心探14年新低 投資改買這些商品

中國富豪對於未來兩年經濟前景的信心下滑，圖為去年10月河北石家莊舉行的2025中國國際數位經濟博覽會上，參觀者正在了解一架載人飛機。(新華社)

胡潤研究院最新報告顯示，中國富豪對未來兩年的經濟信心指數連續第四年下滑，跌至2012年以來最低。中國高端消費市場規模去年下降5%，調查顯示，中國富豪家庭未來一年物質消費平均將減少24.2萬元(人民幣，下同，約3.48萬美元)。

胡潤研究院30日發表「2026胡潤至尚優品—中國高淨值人群品質生活報告」，本次調查470名資產超過千萬元的中國富豪，其中億元以上有70人。受訪者平均家庭總資產6100萬元，比過去五年平均水準高出38%，平均可投資資產2300萬元。

報告顯示，對於未來兩年經濟，中國富豪的經濟信心指數下降至5.4分，連續第四年下滑，跌至2012年以來的最低水準。其中，僅有26%受訪者對經濟表示「充滿信心」；59%認為「還算有信心」。

相較之下，中國富豪的經濟信心指數在2018年全球金融危機期間為6.6，在COVID-19疫情期間維持在6.7至7.2之間，並在2022年達到7.2分的頂峰。

報告指出，2025年中國高端消費市場規模達1.56兆元，較上一年下降5%。全球局勢不確定性和高淨值人群消費心態的轉變，給傳統奢侈品行業帶來新一輪考驗。中國傳統奢侈品(涵蓋服裝鞋帽、化妝品、珠寶、箱包和腕表等)市場規模從2024年的4500億元，降至2025年的4300億元。

報告指出，中國富豪的消費重點從物質轉向服務體驗與情緒價值，高端服務(如飯店、旅遊)的熱度持續上升。其中，旅遊市場漲勢最明顯，休閒旅行增長11%，商務旅行增長8%。

其次，高端消費電子(含智慧家電)市場規模達到1050億元，較去年增長5%。其中，可穿戴設備市場增速達22%。AR眼鏡、機器狗、平衡車等設備的市場滲透率逐年提高。

豪車市場則略顯疲軟，富豪購車意願下降使得50萬元以上豪車市場規模明顯下滑。其中，50萬至100萬元級豪車市場跌幅11%，百萬元級豪車跌幅14%。高端菸酒茶市場規模3000億元，也下降6%。

報告顯示，中國富豪未來計畫增加消費的前三品類依序是旅遊、健康與保健、孩子教育；未來計畫減少消費的前三品類依序是日用奢侈品、收藏、禮品。

在對未來一年的規畫，中國富豪家庭的年均物質消費預計將減少24.2萬元。具體而言，腕表消費計畫降低12.3萬元，收藏品消費計畫降低8.6萬元，珠寶消費計畫降低5.5萬元，酒類、汽車、服飾與奢侈品三類開支基本保持不變，而房屋維護的平均開支計畫上升3.9萬元。

對於未來一年的服務體驗消費，中國富豪普遍打算增加支出。其中，對健康與保健、娛樂與旅遊的平均支出分別上升了4.8萬元和4萬元。

胡潤集團董事長胡潤指出，中國富豪對投資與國際規畫趨謹慎，未來一年，受訪者最傾向增持的資產是黃金和境外投資如美股、港股，而考慮減持最多的是房地產 、藝術品與收藏品，避險與尋求多元機會的趨勢明顯。此外，留學、移居意願下降。

他還提到，中國富豪深度擁抱數位化，小紅書和抖音成為獲取訊息的最主要平台；DeepSeek和豆包則是他們最常用的AI助理，數位化工具已深度融入生活與決策過程。