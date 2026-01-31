「我等你」…美科技專欄作家試駕小米SU7 後 不想再買美國車

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
一名顧客在中國北京一家小米體驗店試駕小米SU7電動車。(路透)
一名顧客在中國北京一家小米體驗店試駕小米SU7電動車。(路透)

美國通過100％關稅和技術禁令形同禁止中國電動車進口，不過華爾街日報科技專欄作家喬安娜斯特恩（Joanna Stern）近日在美國駕駛小米SU7 Max兩周後，宣稱「再也不想買美國車了」，並以感性語氣期盼小米電動車能銷往美國，「我會等你的」，被中國媒體形容是寫給小米的「情書」。另，特斯拉創辦人馬斯克近日表示，特斯拉的最強對手來自中國，和中國的競爭絕對是一場硬仗。

「我總會不由自主地想起你：你的長續航、你的模塊化內飾、你那大得離譜的中控屏」、「請回到美國來吧……為了我」。觀察者網報導，這是斯特恩1月30日發表在美國紐澤西州駕駛小米SU7 Max兩周後的感想。她表示，小米SU7 Max被擋在美國市場之外，但一位曾在小米工作的朋友買了這輛車並獲得在美國臨時駕駛許可，斯特恩才得以在紐澤西開上它。

斯特恩感慨：「我與這輛車相處的時光證實汽車行業專家們長久以來的說法：天哪，中國正在贏得數字化增強的電動汽車競賽」。她表示，「直到我與小米有了這次『幽會』，才算真正明白，我從裡到外愛上了SU7 Max，現在卻求而不得」。

斯特恩說，SU7 Max給人的感覺：這是一家科技公司在造車，而不是一家汽車公司在搞科技；巨大的16.1英寸中控屏上運行著小米以Android開發的操作系統HyperOS，內置大量應用程序。她最喜歡的小功能是：導航提示不會打斷音樂。此前她抱怨特斯拉等公司拋棄按鈕和旋鈕，採用全觸摸屏設計，但小米不必二選一；且小米行駛平穩安靜，「某種程度上比我的福特電馬Mach-E或幾年前測試的特斯拉Model Y更具運動感」，且電池續航里程超出預期。

她並表示，短短兩周的接觸已讓她確信：這是一款設計精良、工藝扎實的汽車。我愛上了這輛車的一切。「我會等你的，小米。總有一天，我們會再次相聚」，斯特恩在文中寫道。

另據環球網報導，馬斯克28日出席公司財報發布電話會議，被問及如何看待特斯拉人形機器人在全球範圍內面對的競爭時，馬斯克說，特斯拉的最強對手來自中國，和中國企業的競爭將是「一場硬仗」。中國非常擅長擴大製造業規模及運用人工智能技術，「任何人都不要低估中國」。

小米創始人雷軍日前發布了小米汽車最新版SU7 Ultra。(歐新社)
小米創始人雷軍日前發布了小米汽車最新版SU7 Ultra。(歐新社)

小米 特斯拉 馬斯克

