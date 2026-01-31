路透：繼字節、阿里 DeepSeek獲批有條件買輝達H200

我的頻道

中國新聞組／北京31日電
繼字節跳動、阿里巴巴和騰訊之後，知情人士指出，中國已批准人工智慧(AI)新創公司深度求索(DeepSeek)在當局監管下採購AI晶片巨頭NVIDIA輝達(又譯英偉達)的H200晶片。但同時會有一些附加條件，目前監管條件正在最後確認階段。

路透28日引述消息來源披露，TikTok母公司字節跳動、阿里巴巴與騰訊已獲准採購合計超過40萬顆H200晶片。

輝達執行長黃仁勳29日在台北受訪表示，輝達並未獲悉相關消息，並補充中方針對售貨許可似乎仍在最終定案階段。輝達也未回應DeepSeek獲准採購H200晶片一事。

消息人士說，中國工信部和商務部已批准上述四家業者採購，但會附帶一些擬議中的特定條件，相關細節正由發改委決定。中國工信部、商務部及中國發改委暫未回應路透置評請求。

法廣網分析指出，經過數月的等待，中國官方終於批准了首批輝達H200晶片的進口，該晶片專為先進的人工智能應用而設計。這一決定標誌著中國科技生態系統的一個戰略轉折，儘管高科技領域在目前地緣政治關係緊張的環境下仍然是高度敏感，但中國仍在尋求提升其人工智能的計算性能基礎設施。

此前中國官方一直不願採用美國公司設計的這些先進人工智能晶片，並本著技術自主的精神，大量投資研發本土的解決方案。此次北京的批准反映了面對生成式人工智能、大數據分析和科學研究日益增長的計算能力需求，中國官方做出的務實妥協。

去年初中國推出的DeepSeek憑藉其開發的人工智能模型震撼了全球科技行業，這個模型製造成本低於OpenAI等美國競爭對手。

隨後專門製作晶片的輝達公司推出H200人工智能晶片，也是該公司性能第二強晶片，僅次於Blackwell B200，後者目前仍被禁止出口到中國。儘管如此，H200的性能遠超此前獲准出口到中國的晶片H20，就是先進的晶片是否能夠向中國市場出口已成為美中經貿關係中的一個主要焦點。

