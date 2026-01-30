我的頻道

再揮大刀 川普關稅威脅石油供應國 古巴外長怒轟「殘酷侵略行為」

越南女富豪挪用270億美元免死 還向法官討柏金包留給兒孫

習近平清洗解放軍高層後對台動武更難？美專家：別指望北京動盪拖慢戰備

編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平2025年9月3日在北京出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式，並乘車檢閱部隊。（路透）
中國國家主席習近平2025年9月3日在北京出席紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會閱兵式，並乘車檢閱部隊。（路透）

紐約時報30日分析指出，中國國家主席習近平上周剛肅清中央軍事委員會副主席張又俠，留下預計將由他親自挑選的新一代親信填補的權力真空。然而，解放軍高層領導架構遭到掏空，也讓習近平長期以來在必要時不惜動用武力實現對台統一的野心，變得更加複雜。

過去三年中，已有數十名將領被拘留或失蹤。習近平迅速撤換張又俠，以及中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立，使他幾乎擁有全權挑選新一代指揮官的權力，但同時也面臨一項迫切憂慮：這場動盪將如何影響他為解放軍現代化設定的2027年里程碑。一些美國情報官員認為，這同時也是他設定具備成功侵台能力的目標年份。

前中央情報局（CIA）分析師、現任布魯金斯學會兼任資深研究員卡佛（John Culver）在電子郵件中指出，習近平過去嘗試以漸進方式推動改革，並在很大程度上信任解放軍自行管理軍事事務，但如今已徹底清除原有布局。他表示：「到了去年，他認定這條路已經失敗。全新的局面即將到來。」

軍事指揮高層出現的職位空缺，使習近平面臨一項將形塑台海戰爭前景的抉擇，但他可能仍需要數年時間，才能培養出一批能夠信任的年輕軍官。一些專家指出，由此產生的延宕與動盪，可能拖累習近平的軍事目標，並削弱他對解放軍在未來幾年內能夠征服台灣的信心；也有分析人士警告，新任指揮官可能缺乏足夠信心與權威，難以向習近平提供坦率的軍事評估。

卡佛則認為，面對台灣問題，習近平未來可能會變得更加猶豫，而非更加好戰。他說：「對習近平來說，台灣是一個他需要避免的危機，而非他想要抓住的機會。」

目前尚不清楚是什麼促使習近平對張又俠與劉振立採取行動。專家根據《解放軍報》一篇社論的措辭推測，習、張兩人之間的裂痕，可能源於在如何執行習近平目標上的分歧或摩擦。前美國國防部官員、曾於2012年接待張又俠等解放軍高層將領訪美的唐安竹（Drew Thompson）則指出，兩人因相同指控同時落馬，顯示習近平可能認為他們彼此串通、共同對抗自己。

他並指出，在習近平的核心圈子裡，「細微的輕視可能演變成大問題。若習近平對他與張又俠之間的分歧格外敏感，即使相當細小的差異，也可能在他心中被放大為威脅或冒犯。」

分析指出，透過大幅清除解放軍原有領導階層，習近平展現出他希望建立一批在他眼中未受前任失敗「污染」的新一代將領。這種轉變的跡象已開始浮現：負責台灣周邊作戰的東部戰區於2025年12月更換司令員後不到兩周，便在台灣周邊舉行為期兩天、具威脅性的軍事演習。

習近平似乎希望證明，儘管軍事指揮體系陷入混亂，但若因此認為解放軍在他的命令下無法作戰，將是一種誤判。美國智庫CNA中國軍事問題專家、傑出研究員馮德威（David Finkelstein）表示，即便在政治上遭受重創的情況下，解放軍仍很可能已為執行軍事行動做好準備。

馮德威受訪時指出，軍事行動與演習的準備工作主要由各區域聯合戰區司令部負責，這在一定程度上使相關戰備得以與北京的動盪隔離。他說：「對於台灣而言，必須假設自身需要為國防做好準備，而不應將其與中南海的政治發展掛鉤。」

習近平 解放軍 張又俠

眼神給不出去了…「中國性商教母」網紅周媛被官方調查

