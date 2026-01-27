美國防部前官員：中共軍委少了張又俠 誤判風險將升高

美國國防部前官員唐安竹高度評價中共中央軍委副主席張又俠，並擔心習近平的軍事顧問如果不是張又俠，將會造成怎樣的後果。（美聯社）

中共 中央軍委副主席張又俠上周六傳出落馬消息後震驚各界，曾與張又俠有實際接觸經驗的美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）26日在個人頻道撰文指出，張又俠與解放軍 其他將領截然不同。張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平 解釋奪取台灣的軍事風險和代價。他認為，中共中央軍委少了張又俠，誤判的風險將會升高。

唐安竹透露，自2023年起，他就一直聽到關於張又俠被調查的傳聞。但他當時認為，張又俠具實戰經驗、對保衛中國和共產黨畢生奉獻，加上他與習近平的長期友誼，一些財務上的不當行為將會被忽略。最重要的是，他希望張又俠能撐過這場清洗，因為他喜歡張又俠。

唐安竹回憶，他早在13年前就與張又俠有實際接觸。2012年5月，時任瀋陽軍區司令員的張又俠隨時任大陸國防部長梁光烈率領的代表團訪問美國一周，當時他正好在國防部中國、台灣與蒙古辦公室任職，負責策畫並陪同解放軍這次參訪。

「在那次旅行中，我認識了張又俠，我很喜歡他。」唐安竹說，因為他在張又俠身上看到與其他解放軍將領的諸多不同之處。

唐安竹稱，解放軍是一個政治組織，是中共的武裝力量，而非宣誓保衛憲法和國家的人民軍隊，其軍官的仕途主要取決於他們的政治可靠性和人際關係，忠誠和意識形態比作戰能力更重要。因此在解放軍裡，批判性思考和獨立思考反而可能成為一種負擔。

但張又俠截然不同。他經歷過實戰，並被戰爭磨礪得謙遜有禮。而且張又俠富有洞察力，當他看到美國的軍備展品就能理解其重要性和價值，或許也明白美國為何要向他展示這些武器。

唐安竹表示，他原希望，為了中美兩軍關係的穩定和台海穩定，張又俠能繼續身處中共中央軍委高層，並繼續擔任習近平最親密的軍事顧問。因為張又俠是解放軍現役將領中唯一一個能就解放軍的軍事能力（包括解放軍的不足之處），以及至關重要的軍事衝突的人員傷亡向習近平提供最佳、最客觀建議的軍官。

唐安竹認為，張又俠能客觀評估美國和台灣的軍事能力，並向習近平解釋奪取台灣的軍事風險和代價，而「一個沒有實戰經驗的馬屁精只能說習近平想聽的話」。

唐安竹指出，美國的嚇阻戰略要奏效，就需要習近平身邊圍繞著一群能幹的將領，為他提供客觀的建議。他擔心，如果習近平的軍事顧問不是張又俠，將會造成怎樣的後果。「中央軍委少了張又俠，誤判的風險就會升高。」

唐安竹還提到「南華早報」記者陳敏莉（Minnie Chan）2023年10月在北京採訪香山論壇期間失蹤一事。當時，陳敏莉正在調查有關張又俠和張升民正接受調查的傳聞，他不清楚陳敏莉「被失蹤」是否與此有關。文章最後說，「我擔心她已經被遺忘了。我想念我的朋友。」