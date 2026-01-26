我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

華郵：拔除張又俠 習近平欲掌握「絕對軍權」

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
七名中央軍委僅剩兩人，外界解讀是習近平已經一統軍權。（美聯社）
七名中央軍委僅剩兩人，外界解讀是習近平已經一統軍權。（美聯社）

華盛頓郵報披露，中國近日以打貪為由整肅解放軍高層，罕見掀起一場人事風暴，凸顯中國國家主席習近平對軍權的空前整合，有學者認為此舉旨在撤換不願攻台的老一輩解放軍將領。

中國國防部24日公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，中共中央決定對張又俠、劉振立兩人立案調查。

如今，2022年組成的20屆中央軍委7人領導班子，已有5人落馬，僅剩主席習近平、副主席張升民2人。

根據華盛頓郵報(The Washington Post)，「嚴重違紀違法」通常與貪腐有關，但也常用來打擊政治對手。

現年75歲的張又俠是「紅二代」，自幼與習近平相識，其父是中華人民共和國開國上將張宗遜。此次他遭拔官，使這波整肅成為1989年六四天安門事件以來規模最大的解放軍高層人事變動之一。外界普遍認為，掌控軍隊是中國領導人權力與政治生命存活的關鍵決定因素。

張又俠遭拔官，顯示習近平要確保掌握絕對軍權。華府智庫史汀生中心(The Stimson Center)中國計畫主任孫韻(Yun Sun)表示：「嚴格來說，張又俠是真正對習近平軍權構成挑戰的唯一將領。如今，所有權力和軍權已集中在習近平手上。」

分析家普遍認為，張又俠先後兩次參與中越邊境戰爭，且與習近平關係密切，應該不會受到懷疑。

張又俠多次避開解放軍高層將領整頓，他擁有深厚的軍方人脈，即使超過退休年齡仍擔任中國最高級別將領。

張又俠預計於2027年中共召開第21次全國代表大會時才會退休，分析家指出，他突遭撤職顯示出習近平整頓內部的急迫感。

中央社報導，張又俠和劉振立此次落馬，是習近平自2023年大規模整肅軍方以來，最令人矚目的撤換高層行動。整肅從火箭軍高層開始，擴大至陸、海、空三軍，最後連國防部長、數十名高階將領以及軍工產業要角也未能倖免。

分析家說，先前整肅行動已使張又俠大權在握，為他此次下台埋下伏筆。前美國中央情報局(CIA)官員、喬治城大學(Georgetown University)教授韋德寧(Dennis Wilder)說，「我認為習近平對張又俠在(整肅)過程中積累的權力感到不安，也許張又俠在軍方內部其實並未完全服從習近平」。

目前不清楚習近平是否會補上張又俠、劉振立或其他被撤職高層的缺額。北京在農曆過年前宣布此一消息，使接班人事布局更加捉摸不定。

習近平高度集中軍權，進一步縮小了負責台灣及控制中國龐大核武庫等其他核心議題的決策圈。

分析家還說，老一輩解放軍將領在軍事決策方面向來扮演平衡穩定的角色。孫韻說，「我認為這些將領的攻台意願更低。習近平想要找自己人，他想要更年輕、聽話的人」。

美國總統川普(Donald Trump)預計4月訪中。分析家認為，北京頻頻整肅解放軍高層，可能使川普在未來美中磋商中取得一些籌碼，即使北京在美方與格陵蘭出現外交齟齬之際表現出信心。

韋德寧說：「習近平會想展現出一切如常、自己牢牢掌控局勢，不樂見此次訪問造成混亂。」

習近平 解放軍 中共

上一則

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

下一則

中超美怎麼辦？美智庫：過半美民眾認為與生活無關

延伸閱讀

張又俠向美國洩露核武機密？鄧聿文：當小說看看就好

張又俠向美國洩露核武機密？鄧聿文：當小說看看就好
張又俠落馬 解放軍報：身分沒有豁免權 功勞不是抵罪券

張又俠落馬 解放軍報：身分沒有豁免權 功勞不是抵罪券
張又俠落馬恐損指揮力 彭博：習近平對台動武將轉趨謹慎

張又俠落馬恐損指揮力 彭博：習近平對台動武將轉趨謹慎
紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降

紐時：習近平加強整肅解放軍 短期內攻台機率降

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名