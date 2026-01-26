我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

中國新聞組／北京26日電
黃仁勳在上海逛市場，所穿的夾克被笑稱是「司局級夾克」。(取材自上觀新聞)
黃仁勳在上海逛市場，所穿的夾克被笑稱是「司局級夾克」。(取材自上觀新聞)

Nvidia輝達（另譯英偉達）執行長黃仁勳24日現身上海菜市場，現場民眾稱他全身「滿滿的親和力」，不僅送給商家一個裡面放了600元（人民幣，下同）的簽名紅包，原本的招牌皮衣也改穿了一件深色夾克。媒體人胡錫進稱黃仁勳穿的是中國流行的「司局級夾克」，指他「為向中國市場賣H200，拚了」。不過此文後來被刪除，疑與「司局級」是中國公務員級別術語，黃仁勳非中國官員，以「司局級」形容是誤讀且敏感有關。

圖為黃仁勳發給商戶的簽名紅包。(取材自極目新聞)
圖為黃仁勳發給商戶的簽名紅包。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，黃仁勳此行是為參加24日晚上的輝達上海年會，下午他先現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，不時有人上前與其合影。市民竺先生說，黃仁勳當時逛了小籠包店、水果店，買了好幾盒包括醜橘在內的水果、糕點，向商戶們送上簽名紅包，有商戶給黃仁勳投餵醬牛肉，他原本推辭說已經飽了，後來還是吃了並說「so good，好棒」。

錦德市場好好栗王店老闆娘徐女士說，黃仁勳一行是中午12時40分許來到她的水果攤，「當時我不認識他，後來有人圍過來拍照，我才知道是誰」。黃仁勳在她的店裡買了栗子和糖葫蘆共消費65元，是其同行人員用手機掃碼支付的。黃仁勳還掏出一個紅包，簽名後遞給她。徐女士稱，她後來打開紅包，裡面有600元，「今天還有人來我店裡買吃的和拍照，說要沾沾喜氣」。

黃仁勳被解讀為「親和，還有他逛菜市場時穿的深色夾克。胡錫進在微博發文：「老黃（黃仁勳）居然脫下皮夾克，換上中國流行的『司局級夾克』。為了向中國市場賣H200，老黃很拚！ 」不少現場民眾也稱他這身夾克「接地氣」。

隨後，文中的「司局級夾克」在網上引發熱議，由於「司局級夾克」是中國公務員體系中的行政用語，黃仁勳非中國官員，卻以穿中國官員的「司局級夾克」形容，不少網民覺得比喻不當，並稱黃仁勳穿的只是深色夾克，有「廳局級風格」，並非中國官員的體制內穿搭。

沒多久，胡錫進這段文章就從胡錫進的微博以及轉載這篇文章的鳳凰網中「消失」，不少網民猜測可能與解讀錯誤和「黃仁勳穿『司局級夾克』太敏感」有關，但未獲證實。

不過微博AI智搜在相關話題搜尋內容中特別標註了這句：「期網路流傳黃仁勳身穿『司局級夾克』出現在上海菜市場的圖片，實為調侃其著裝風格貼近中國中年男性常見打扮，以拉近與中國市場的距離，並非真正擔任任何政府職務。『司局級』是中國行政級別術語，與黃仁勳實際身分無關，相關內容屬於網路戲稱或誤讀」

黃仁勳在上海逛市場，所穿的夾克被笑稱是「司局級夾克」。(取材自上觀新聞)
黃仁勳在上海逛市場，所穿的夾克被笑稱是「司局級夾克」。(取材自上觀新聞)
徐女士在攤位前舉著黃仁勳給的簽名紅包。(取材自極目新聞)
徐女士在攤位前舉著黃仁勳給的簽名紅包。(取材自極目新聞)

黃仁勳 胡錫進 微博

上一則

中旅日熊貓最後亮相 10萬人搶看「曉曉」、「蕾蕾」

下一則

中官媒新華社二次創作 也酸「川普和企鵝漫步格陵蘭」

延伸閱讀

投資人找尋新的AI熱門股 記憶體業者股價飆

投資人找尋新的AI熱門股 記憶體業者股價飆
黃仁勳抵上海 Nvidia年會前先逛菜市場「食物不離手」

黃仁勳抵上海 Nvidia年會前先逛菜市場「食物不離手」
接到陌生電話或對方不說話 警：僅回一個字恐被詐

接到陌生電話或對方不說話 警：僅回一個字恐被詐
黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名