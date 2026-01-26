黃仁勳在上海穿「司局級」夾克很敏感？ 胡錫進言論翻車

黃仁勳在上海逛市場，所穿的夾克被笑稱是「司局級夾克」。(取材自上觀新聞)

Nvidia輝達（另譯英偉達）執行長黃仁勳 24日現身上海菜市場，現場民眾稱他全身「滿滿的親和力」，不僅送給商家一個裡面放了600元（人民幣，下同）的簽名紅包，原本的招牌皮衣也改穿了一件深色夾克。媒體人胡錫進 稱黃仁勳穿的是中國流行的「司局級夾克」，指他「為向中國市場賣H200，拚了」。不過此文後來被刪除，疑與「司局級」是中國公務員級別術語，黃仁勳非中國官員，以「司局級」形容是誤讀且敏感有關。

。 圖為黃仁勳發給商戶的簽名紅包。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，黃仁勳此行是為參加24日晚上的輝達上海年會，下午他先現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，不時有人上前與其合影。市民竺先生說，黃仁勳當時逛了小籠包店、水果店，買了好幾盒包括醜橘在內的水果、糕點，向商戶們送上簽名紅包，有商戶給黃仁勳投餵醬牛肉，他原本推辭說已經飽了，後來還是吃了並說「so good，好棒」。

錦德市場好好栗王店老闆娘徐女士說，黃仁勳一行是中午12時40分許來到她的水果攤，「當時我不認識他，後來有人圍過來拍照，我才知道是誰」。黃仁勳在她的店裡買了栗子和糖葫蘆共消費65元，是其同行人員用手機掃碼支付的。黃仁勳還掏出一個紅包，簽名後遞給她。徐女士稱，她後來打開紅包，裡面有600元，「今天還有人來我店裡買吃的和拍照，說要沾沾喜氣」。

黃仁勳被解讀為「親和，還有他逛菜市場時穿的深色夾克。胡錫進在微博 發文：「老黃（黃仁勳）居然脫下皮夾克，換上中國流行的『司局級夾克』。為了向中國市場賣H200，老黃很拚！ 」不少現場民眾也稱他這身夾克「接地氣」。

隨後，文中的「司局級夾克」在網上引發熱議，由於「司局級夾克」是中國公務員體系中的行政用語，黃仁勳非中國官員，卻以穿中國官員的「司局級夾克」形容，不少網民覺得比喻不當，並稱黃仁勳穿的只是深色夾克，有「廳局級風格」，並非中國官員的體制內穿搭。

沒多久，胡錫進這段文章就從胡錫進的微博以及轉載這篇文章的鳳凰網中「消失」，不少網民猜測可能與解讀錯誤和「黃仁勳穿『司局級夾克』太敏感」有關，但未獲證實。