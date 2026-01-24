時隔兩年半人民幣中間價升破7 分析：升勢接近補漲

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
人民幣對美元近期明顯走強。（路透）
中國人民銀行授權中國外匯交易中心23日公布，人民幣兌美元中間價6.9929元，升值90個基點，為2023年5月以來新高，時隔近兩年半再度升破7字頭。分析認為，去年人民幣表現落後一些主要貨幣，目前升勢算是補漲。

同日，在岸、離岸人民幣對美元匯率也雙雙升值，離岸及在岸人民幣對美元匯率早在去年底及今年初相繼升破7，官方中間價昨天才升破7。

人民日報引述中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬分析，這反映出人民幣匯率在內外因素共振下階段性走強態勢，這一變化是市場供需、政策引導與外部環境協同作用的結果。

彭博指出，境內外人民幣陸續升破7後不久，人民幣對美元中間價也突破這一心理關口。在季節性結匯和美元走弱背景下，中間價升破7或體現官方容忍人民幣在市場供需出現進一步升值。

經濟通訊社報導，星展香港環球金融市場策略師李若凡表示，人民幣強勢主要受資金流入中國市場、經常帳盈餘創下歷史新高推動，人行亦不介意人民幣稍為偏強，避免被美國指控操控匯率，同時亦可推進人民幣國際化。李若凡認為，實際上去年人民幣表現落後一些主要貨幣，目前升勢更接近是補漲。

人行行長潘功勝日前接受官媒新華社專訪時表示，今年降準降息還有一定空間，要做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

