我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」

中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

哈佛大學生參觀中共中聯部 北京官員：主張捍衛國際公平正義

記者廖士鋒／即時報導
哈佛學生近日到訪中共中聯部，與中聯部副部長陸慷交流。（取材自中共中聯部官網）
哈佛學生近日到訪中共中聯部，與中聯部副部長陸慷交流。（取材自中共中聯部官網）

知名美國學府哈佛大學學生，近日走進了中共中聯部，根據中共官方說法，學生們「高度關注」中國「十五五」規畫的「世界影響」，中共中聯部副部長陸慷則強調中國主張「捍衛國際公平正義」，並指中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雙方應共同落實兩國元首重要共識。

據中共中聯部官網，1月22日下午中共中聯部在北京舉行「5年5萬」倡議「走進中聯部」品牌活動，由副部長陸慷會見美國「哈佛中國行」代表團。

陸慷歡迎哈佛大學學生走進中聯部，介紹了「十五五」規畫建議有關內容，強調中國主張「捍衛國際公平正義，維護各國人民共同利益」，致力於推動構建人類命運共同體。

他指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雙方應共同落實兩國元首重要共識，推動雙邊關係健康、穩定、可持續發展。希望哈佛大學學生通過此訪感受真實中國的立體、多元、美好。

中共中聯部提到，該代表團近60名成員來自美國、德國、巴西、印度、墨西哥、哥倫比亞、阿根廷等10多個國家。學生們也表示，中國經濟、社會等各方面取得長足發展，國際影響力與日俱增。「我們高度關注中國『十五五』規畫的世界影響」。許多學生表示，期待美中關係向好發展。

此外，陸慷應詢回答了關於中國發展模式和綠色轉型、外交政策和一帶一路、中美關係和人文交流、全球治理等近30個問題。

中共 哈佛大學 一帶一路

上一則

中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

延伸閱讀

北京最高大壩水庫開工 提高房山、涿州等地防洪能力

北京最高大壩水庫開工 提高房山、涿州等地防洪能力
英相下周訪北京 重啟「黃金時代」商業對話

英相下周訪北京 重啟「黃金時代」商業對話
港媒：英相施凱爾29日起訪華3天 造訪北京、上海

港媒：英相施凱爾29日起訪華3天 造訪北京、上海
繼上海後 北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

繼上海後 北京去年GDP總量首破5兆人民幣大關

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」