故意刁難？ 日駐重慶領事懸缺逾月 中外交部回應了…

中日陷入外交僵局之際，日本駐重慶領事館總領事一職已空缺逾一個月，前任總領事高田真里（圖）已在去年12月5日赴任日本駐瀋陽總領事。（取材自日本駐重慶領事館網站）

中日因台灣問題引發爭端已延燒兩個多月，兩國僵持之際，日本 駐重慶領事館總領事一職已空缺逾一個月，據稱北京方面延遲回應日本政府派遣新任總領事的請求。中國外交部22日對此回應稱，「中方正按程序處理有關事宜」。

彭博日前報導，日本駐華大使館 發布聲明稱，日本駐重慶領事館總領事職務目前空缺，但未提供細節，僅稱這屬於「人員事務」。聲明提到，包括首席領事在內的其他工作人員仍確保日常運作正常。

日經新聞報導指出，上述職位空缺已超過一個月，並引述知情人士稱，在上一任日本駐重慶總領事調任後，北京方面延遲回應日本政府派遣新任總領事的請求。

報導指出，雖然日本大使館或總領事館等駐外機構的首長，因日本方面的人事調整而暫時空缺是常見的情況，但因對方國家不批准而出缺的情況相當罕見。

消息人士透露，「這是中國刻意刁難」，且是兩國對立之下的影響。

消息人士透露，日本政府反覆要求中方批准新任重慶總領事的派駐案，但目前都未獲回應。

報導指出，中國方面不批准重慶總領事的派駐同意書，意味著針對日本的措施不限於經濟，也延伸至日本使館的人事安排。

日本內閣官房長官木原稔22日在記者會予以證實，但未多做解釋，僅表示會「持續關注狀況，冷靜且適當地因應」，並稱日本一貫方針是全面推動戰略互惠關係，建立建設性且穩定的關係。

目前尚不清楚此人事案是否與中日外交爭端有關。中國外交部發言人郭嘉昆22日在記者會上面對日媒提問，僅表示「中方正按程序處理有關事宜」。

重慶總領事館是日本在中國設立的六個總領事館之一，領務轄區為重慶市、四川省、雲南省和貴州省等內陸一市三省。主要負責支援在當地經商的日本企業、核發簽證 ，以及保障日僑安全等業務。