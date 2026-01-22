中國下達今年首批設備更新超長期特別國債 逾134億美元

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
據中國發改委消息，2026年第一批936億人民幣超長期特別國債支持「設備更新」資金已於近日下達，將用於工業、能源電力等領域。（路透）
據中國發改委消息，2026年第一批936億人民幣超長期特別國債支持「設備更新」資金已於近日下達，將用於工業、能源電力等領域。（路透）

中國自2024年啟動擴內需、促投資的「兩新」（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，今年繼續實施。新華社22日引述中國國家發改委消息，2026年第一批936億（人民幣，下同，約134.4億美元）超長期特別國債支持設備更新資金已於近日下達，將用於工業、能源電力等領域。

據報導，第一批936億用於支持工業、能源電力、教育、醫療、住宅老舊電梯等領域約4500個項目，帶動總投資超過4600億；同時，採取直接向地方下達資金的方式，繼續支持老舊營運貨車報廢更新、新能源城市公車更新、老舊農機報廢更新。

中國財政部副部長廖岷20日表示，2025年發行超長期特別國債1.3兆，持續支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和「兩新」政策，其中安排消費品以舊換新資金3000億。

中國國家發改委資源節約與環保司司長王善成指出，2025年全年，安排超長期特別國債資金支持大概8,400個設備更新項目，帶動總投資超過1兆，支撐全年設備工器具購置投資年增11.8%，拉動全部投資增加1.8個百分點；超過3.6億人次申領消費品以舊換新補貼，帶動相關商品銷售額超過2.6兆，直接拉動社會消費品零售總額增加0.6個百分點。

此前，2026年首批625億超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，已於去年底提前下達。

報導表示，今年以來，中國國家發改委會同各有關方面優化實施「兩新」政策，在前期扎實開展設備更新項目謀劃儲備的基礎上，抓緊組織項目申報，嚴格做好審核把關，加快推動設備更新政策落地見效。

下一步，中國國家發改委將會同各有關方面，持續做好統籌協調和跟蹤調度，加強設備更新項目和資金全鏈條管理，扎實推進項目建設，加快提升資金使用效率，進一步發揮「兩新」政策效能。

