「絲路方舟」醫院船現蹤南美 中艦艇首度停靠烏拉圭

中國海軍「絲路方舟」號醫院船近期抵達烏拉圭蒙特維多港。圖為碼頭歡迎儀式。（新華社）

中國海軍「絲路方舟」號醫院船於當地時間20日抵達烏拉圭蒙特維多港口，開始為期四天的技術停靠。這是中國海軍艦艇首次停靠烏拉圭。

南美洲最近在地緣政治上成為舉世矚目的焦點。美國近期在新版的國家安全戰略中提出「門羅主義的川普 推論」，且美國總統川普甫於月初下令軍隊直接潛入委內瑞拉 抓捕委內瑞拉總統夫婦馬杜洛，同時也警告同屬於中南美洲的哥倫比亞以及古巴 、墨西哥。

新華社報導，20日當天上午10點多，執行「和諧使命—2025」任務的絲路方舟號醫院船懸掛雙方國旗，駛入蒙特維多港口。烏拉圭國防部、海軍相關軍政要員，中國駐烏拉圭使館工作人員，當地華僑華人、中資機構代表等到碼頭迎接。停靠期間，絲路方舟號醫院船除進行適當補給外，還計畫組織足球友誼賽等活動。

這是絲路方舟號去年9月以來，在南太平洋、加勒比海與南美洲的系列行程之一部分，在烏拉圭前，曾抵達斐濟、東加、諾魯、尼加拉瓜、巴貝多、牙買加、巴西等地，不少都是中國海軍艦艇或者醫院船的首次停靠。

中國副總理丁薛祥去年11月甫應邀訪問烏拉圭，與烏拉圭總統奧爾西會見，同副總統高斯會談。丁薛祥表示，烏拉圭「是中國的好朋友、好伙伴」，並讚賞烏方堅定奉行一中原則。