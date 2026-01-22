「絲路方舟」醫院船現蹤南美 中艦艇首度停靠烏拉圭

我的頻道

記者陳湘瑾、廖士鋒／綜合報導
中國海軍「絲路方舟」號醫院船近期抵達烏拉圭蒙特維多港。圖為碼頭歡迎儀式。（新華社）

中國海軍「絲路方舟」號醫院船於當地時間20日抵達烏拉圭蒙特維多港口，開始為期四天的技術停靠。這是中國海軍艦艇首次停靠烏拉圭。

南美洲最近在地緣政治上成為舉世矚目的焦點。美國近期在新版的國家安全戰略中提出「門羅主義的川普推論」，且美國總統川普甫於月初下令軍隊直接潛入委內瑞拉抓捕委內瑞拉總統夫婦馬杜洛，同時也警告同屬於中南美洲的哥倫比亞以及古巴、墨西哥。

新華社報導，20日當天上午10點多，執行「和諧使命—2025」任務的絲路方舟號醫院船懸掛雙方國旗，駛入蒙特維多港口。烏拉圭國防部、海軍相關軍政要員，中國駐烏拉圭使館工作人員，當地華僑華人、中資機構代表等到碼頭迎接。停靠期間，絲路方舟號醫院船除進行適當補給外，還計畫組織足球友誼賽等活動。

這是絲路方舟號去年9月以來，在南太平洋、加勒比海與南美洲的系列行程之一部分，在烏拉圭前，曾抵達斐濟、東加、諾魯、尼加拉瓜、巴貝多、牙買加、巴西等地，不少都是中國海軍艦艇或者醫院船的首次停靠。

中國副總理丁薛祥去年11月甫應邀訪問烏拉圭，與烏拉圭總統奧爾西會見，同副總統高斯會談。丁薛祥表示，烏拉圭「是中國的好朋友、好伙伴」，並讚賞烏方堅定奉行一中原則。

