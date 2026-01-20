加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

我的頻道

中國新聞組／即時報導
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理卡尼17日結束對中國的正式訪問，路透19日晚間即引述消息人士的話指出，一家中國進口商已經購買約6萬噸的加拿大油菜籽，這是自去年10月以來的首筆交易。這批油菜籽將由巴拿馬型散貨船裝載，預計3月後發貨。

應中國國務院總理李強邀請，卡尼於本月14日至17日對中國進行正式訪問。卡尼上周五表示，加拿大希望中國在3月1日前，將加拿大油菜籽的關稅從目前的84%降至約15%，這是雙方達成的初步貿易協議的一部分，加拿大在該協議中則降低了中國電動車的關稅。

中國商務部當日稍晚表示，北京將調整對加拿大油菜籽的反傾銷措施，但未作進一步說明。

根據中國商務部網站消息，卡尼訪問中國期間，雙方就深化經貿合作達成廣泛共識，並簽署「中國—加拿大經貿合作路線圖」。根據最新調整安排，加拿大將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，且配額數量將按一定比例逐年增長。

一名國際貿易公司油籽交易員表示，在卡尼訪問中國後，加拿大油菜籽關稅下調幾乎已成定局，提前採購「是明智的」。

中國「觀察者網」則指出，在中國買家重返加拿大市場後，鄭州商品交易所的菜籽粕期貨價格下跌2.4%，創下一年多來的新低，反映出市場對未來供應增加的預期。

中國是世界最大的油菜籽進口國，過去加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，加拿大2024年對中國出口的油菜籽價值近50億加元。但受到早前雙邊關係惡化影響，這個數字預計將在2025年降至不足一半。

加拿大 卡尼 關稅

