住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

中國新聞組╱北京20日電
芝加哥機場；示意圖。（記者董宇／攝影）
芝加哥機場；示意圖。（記者董宇／攝影）

近來，美國邊境執法趨嚴的實務案例，正對部分長期旅居海外的綠卡持有者發出警訊。多家媒體與華人社群披露，一名長期居住在中國、僅不定期返美「維持身分」的美國永久居民，日前在芝加哥歐海爾國際機場入境時，遭美國海關與邊境保護局（CBP）要求辦理I-193入境豁免，現場繳交695美元費用，並被警告若再長期離境，未來恐被拒絕入境。

綜合媒體報導，這筆I-193費用並非一般意義上的罰款，而是邊境單位對其「未履行永久居民居住義務」的處置結果。繳費本身，等同承認居留狀態存在問題，相關紀錄將進入系統，日後每次入境都可能面臨更嚴格的盤查。

報導指出，類似情況並非個案，另有長期在中國工作的綠卡持有者，即便持有回美證（Re-entry Permit），仍在入境時被海關調取後台數據進行審查，包括在美國是否有固定住址、醫療與牙科紀錄、房產是否實際自住、工作與納稅狀況，甚至社交媒體定位與長期IP來源。由於多項生活軌跡顯示其「生活重心不在美國」，最終被認定放棄永久居留意圖，當場註銷身分。

法律與移民實務界人士分析，過去華人圈流傳的「半年返美一次」、「不超過一年就安全」等經驗法則，已難適用當前的邊境審查環境。隨著大數據、人臉識別與數位行為分析的導入，美國海關已不再僅依賴出入境章，而是透過整體生活軌跡判斷永久居民是否仍將美國作為主要居住地。

官方統計亦顯示趨勢變化，僅2025年一年，就有超過1400名綠卡持有者在入境時遭到攔查，其中百餘人因無法合理說明長期居留海外的原因，被取消永久居民身分，相關數字較往年顯著上升。

面對風險升高，不少人轉而考慮申請回美證以延長海外停留時間。然而，現行程序要求申請人必須在美國境內完成指紋採集，且審批時間要等上12到16個月，意味著申請期間必須長時間留在美國，對於在海外仍有事業或家庭安排者而言，成本不低。

多名移民律師提醒，永久居民身分的法律核心是「實際居住意圖」，而非單純持有一張卡片。美國國土安全部近年的執法訊號相當明確：綠卡是一項長期居住承諾，而非可隨意保留的備用選項。對仍在中美兩地頻繁往返的族群而言，如何重新評估生活與身分規畫，已成為無法迴避的現實課題。

