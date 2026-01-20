我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

又1位菁英海歸 量子物理新星由成龍 全職任教四川高校

中國新聞組╱北京20日電
由成龍。(取材自觀察者網╱南華早報供圖)
由成龍。(取材自觀察者網╱南華早報供圖)

香港南華早報報導，長期深耕量子傳感與精密測量領域的物理學家由成龍，已於今年1月離開美國，全職加盟四川成都的電子科技大學，出任教授，成為近年海外高端科研人才回流中國的又一案例。

觀察者網引述南華早報指出，由成龍此前任職於美國路易斯安那州立大學，是量子物理領域備受矚目的年輕學者。儘管電子科技大學官方師資名單尚未更新其任職資訊，但其Google Scholar個人頁面已將電子科技大學列為現任機構，相關動向獲學界關注。截至目前，由成龍本人尚未就歸國任職一事作出公開回應。

公開資料顯示，由成龍於2019年在路易斯安那州立大學取得物理學博士學位，博士期間研究聚焦於利用光學手段將測量精度推向物理極限，相關成果為超精密導航感測器與引力波探測等前沿技術奠定理論基礎。畢業後，他留校進入量子光子學實驗室從事博士後研究，並於2023年晉升為助理研究教授。

在美國期間，由成龍除進行理論與實驗研究外，亦與美國國家標準與技術研究院（NIST）等政府核心科研機構合作，透過多光子技術實現對極微小物理變化的高精度測量，其準確度明顯超越傳統方法。其研究成果獲國際學界肯定，曾獲美國光學學會（Optica）埃米爾‧沃爾夫優秀論文獎、日本國立信息通信技術研究所研究獎學金，並在中美兩國擁有多項專利，同時擔任國際頂級光學會議CLEO技術委員。

報導稱，由成龍回國後將加入電子科技大學量子物理與工程實驗室。該實驗室成立於2023年，目標是研發高密度、高精度量子光子器件，推動量子測量核心技術突破。電子科技大學創建於1956年，是中國工科實力雄厚的高校之一，長期在電子、資訊與通信領域為國家科技與產業發展培養人才。

分析認為，在美國持續泛化國家安全、加強科技限制的背景下，海外科研環境的不確定性上升，促使更多科學家重新評估發展方向。南華早報指出，除個人機會外，歸屬感與政治環境亦成考量因素，而中國快速提升的科研實力與完整的人才梯隊，正成為吸引全球學者的重要磁石。

成龍 香港 日本

上一則

承載統一歷史… 國寶唐鴻臚井碑 中國學者促日本歸還

下一則

對日稀土審查趨嚴 中國上月對日出口稀土磁鐵跌8%

延伸閱讀

梁小龍死因曝光 搶命6小時無效「家人心碎送最後一程」

梁小龍死因曝光 搶命6小時無效「家人心碎送最後一程」
梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」

梁小龍不認被「功夫」捧紅 生前曾斥周星馳「虛偽」
「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」

「功夫」火雲邪神驟逝 成龍罕見發文弔念梁小龍「天冷懷念你」
成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

成龍在人民日報撰文憶母親與童年 籲關注阿茲海默症

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」