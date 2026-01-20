歐盟跟進美國 封殺華為、中興等中國網通供應鏈

我的頻道

記者黃晶琳╱綜合報導
歐盟預計20日提交網路安全提案，要求歐盟成員禁用華為、中興等中國電信設備，是繼美國之後，又一封殺中國網通供應鏈的主要經濟體。業界觀察，從電信網路等關鍵基礎設施出發，後續禁令是否延伸至政府及企業採購，成另一焦點。

美國在2022年禁止核准華為、中興通訊的新電信設備輸美，並持續敦促歐洲盟友採取相同行動。業界分析，華為是全球最大電信設備（行動、固網寬頻）供應商，近年雖受到美國推動乾淨網路、排除中國供應鏈影響，但國際市調機構Omdia報告顯示，2024年華為仍是全球行動網路RAN最大供應商，在歐洲市占率更高居第三，包括西班牙電信、德國電信以及Vodafone等歐洲電信大咖都是華為的主要客戶。

近年歐洲各國正加速汰除華為等中企製造的電信設備。網通廠觀察，除了英、德、法等國以外，歐盟排除中國供應鏈禁令一下，27個會員國一體適用，屆時「非中供應鏈」商機可期，國際大廠愛立信、諾基亞均可望受惠。

產業界人士說，過往資通訊設備採購以「性價比」為關鍵，華為、中興、海康威視、大疆等中國供應鏈以超高性價比橫掃全球，拿下電信設備、手機、監控設備乃至於無人機等全球市占龍頭寶座。

然而，網路普及加上數位化帶來便利性，也帶來國安及資安的疑慮，資料外洩、駭客攻擊甚至數位國土保衛戰，讓「性價比」不是採購唯一考量，「國安」及「資安」是無法妥協的關鍵。

