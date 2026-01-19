加拿大擬藉中國技術造電動車 「已提前告知美方」

加拿大 廣播公司（CBC）17日援引一加拿大高官的話報導稱，加拿大計畫未來三年內，通過與中國企業開展合資合作及投資，依托中國技術打造加拿大本土電動汽車。

加方的政策鬆動首先體現在關稅與配額的調整上。該官員表示，加拿大16日決定，將中國電動汽車年進口配額提升至4.9萬輛。美聯社報導稱，該配額還將在五年內增至7萬輛。綜合美媒統計數據，2023年中國對加拿大的電動汽車出口量為4.1678萬輛，其中超八成來自特斯拉 上海工廠。

值得注意的是，該官員稱，加拿大的上述決定已提前通報川普政府，美方全程知情。加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）知曉中加雙方的磋商情況，在中加兩國元首會面後，便向美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）通報了相關事宜，美方當時反應中立。

CBC表示，加拿大政府正在制定一項汽車產業戰略，預計於2月發布，旨在助力該國擁有12.5萬名從業者的汽車產業發展，最終實現對美國的「趕超」。

此次加方新規或將重塑加拿大汽車行業格局。數據顯示，加拿大去年新車銷量為190萬輛，其人口規模與美國加州 大致相當，是美產汽車的最大進口國。目前，特斯拉、日產、起亞等多家大型車企均未在加拿大設立整車生產線，完全依賴從美國及其他地區進口車輛供應本土市場。

觀察者網報導，針對當前中加關係，中國外交部發言人毛寧近日在例行記者會上表示，中國和加拿大都致力於推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好，為兩國關係發展提供正面預期，注入更多信心。