中機器人將出海造飛機 空巴下訂優必選Walker S2

廣西柳州第1000台工業人形機器人Walker S2上月底下線。圖為工人檢查剛下線的工業人形機器人。（中新社）

中國機器人製造商、「人形機器人 第一股」優必選18日發文稱，歐洲航空巨頭空中巴士（中稱空中客車）已採購優必選最新款工業版人形機器人Walker S2用於其製造工廠，意味著優必選逐步將人形機器人在中國工業場景的應用進一步拓展至全球航空製造。

優必選表示，本次與空中巴士達成合作，是繼去年與美國半導體巨頭德州 儀器形成戰略合作後，已逐步將人形機器人在中國工業場景的應用進一步拓展至全球航空製造、汽車製造、3C電子製造、智慧物流、半導體製造等五大場景。

據了解，Walker S2身高1.76公尺，可完美復現擬人步態行走與精細操作能力，集成第四代工業級靈巧手與仿生手臂，其靈巧手採用類人尺寸設計，可實現亞毫米級的精細操作，且耐久性經測試超過8萬次；仿生手臂採用全中空結構與集成走線 設計，支持自主換電等高難度動作。

優必選人形機器人2025年訂單總金額超人民幣14億元（約2億美元）領銜全球。2026年，優必選工業人形機器人的產能將達到萬台規模。除中國本土市場外，優必選也開始逐步將人形機器人拓展至歐美等海外製造市場。

證券時報此前報導，美國德州儀器在去年12月14日已與人形機器人第一股優必選達成戰略合作，德州儀器已採購優必選工業人形機器人Walker S2，並正在其產線上部署調試應用。未來雙方在半導體製造業應用人形機器人進行戰略合作。