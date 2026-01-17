習近平接受18國使節遞國書 強調世界重回叢林法則不得人心

中國國家主席習近平16日強調，讓世界重回叢林法則不得人心。圖為2025年7月習近平在北京人民大會堂接受16位駐北京大使遞交國書。（新華社）

在委內瑞拉 、伊朗 、格陵蘭等議題受到關注，且國際局勢混亂之際，中國國家主席習近平 16日上午在北京人民大會堂接受18位外國大使遞交國書。他強調今天的世界，百年變局加速演進，分裂對抗、零和博弈注定沒有出路，讓世界重回叢林法則不得人心，同球共濟、團結合作才是唯一正確選擇。

在禮兵列隊和迎賓號角聲中。習近平於巨幅壁畫「江山如此多嬌」前，分別接受使節們遞交國書，並同他們一一合影。

儀式結束後，習近平在北京廳對使節們發表講話。他歡迎使節們赴中履職，請他們轉達對各自國家領導人和人民的良好祝願，希望使節們多到各地走走看看，全面深入了解真實立體的中國，為深化中國同各國友誼和合作積極貢獻力量。

習近平強調，今天的中國，正在中國式現代化新征程上勇毅前行。「十四五」規畫圓滿收官，經濟總量連續跨越，科技創新成果豐碩，綠水青山成為亮麗底色，民生答卷溫暖人心。「十五五規畫建議」為未來五年中國經濟社會發展擘畫藍圖，也為世界提供了一份「機遇清單」。他強調中國開放的大門將越開越大，將通過高質量發展為世界注入更多確定性和新動能，實現共同發展、美美與共。

習近平指出，今天的世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。分裂對抗、零和博弈注定沒有出路，讓世界重回叢林法則不得人心，同球共濟、團結合作才是唯一正確選擇。他提出全球治理倡議，旨在推動構建更加公正合理的全球治理體系。中國將始終站在歷史正確一邊，以人民之心為心、以天下之利為利，同各國一道推動構建人類命運共同體。

據央視新聞，這批遞交國書的使節包括奧地利大使海沃福、英國大使魏磊、南韓大使盧載憲、瑞士大使馬婷等。