習近平會見加拿大總理卡尼：雙方都應尊重彼此主權和領土完整

中國國家主席習近平（右）16日在北京會見加拿大總理卡尼。（取材自央視新聞）

中國國家主席習近平 16日會見到訪的加拿大 總理卡尼 ，習近平就中加關係提出4點意見。他強調，要推進構建中加新型戰略夥伴關係，雙方都應該尊重彼此主權和領土完整，雙方要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法。

根據央視新聞，習近平指出，去年10月兩人在南韓慶州會見，開啟了中加關係轉圜向好的新局面。雙方就恢復和重啟各領域合作深入探討，取得積極成果。中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。雙方要本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，推進構建中加新型戰略夥伴關係，推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道。

習近平就中加關係提出4點意見。一要做相互尊重的夥伴。中加建交55年來，兩國關係歷經風雨、跌宕起伏，留下寶貴歷史經驗和現實啟示。中加兩國雖然國情不同，但都應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，堅持國與國正確相處之道。二要做共同發展的夥伴。雙方要在促進合作上多做加法，在負面清單上多做減法，不斷拉緊共同利益紐帶。三要做彼此信任的夥伴。雙方要鼓勵兩國教育、文化、旅遊、體育、地方等各界加強交流合作，便利人員往來。四要做相互協作的夥伴。一個分裂的世界無法應對人類面臨的共同挑戰，出路在於維護和踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。

卡尼表示，加拿大同中國友好交往歷史悠久，兩國經濟高度互補，擁有廣泛共同利益，充滿機遇。加方願同中國構建強勁可持續的新型戰略夥伴關係，為雙方人民帶來更多福祉。加方重申奉行一個中國政策，致力於同中國相向而行，相互尊重、攜手努力，在經貿、能源、農業、金融、教育、氣候變化等領域拓展和加強合作。面對變亂交織的國際形勢，加方願同中國密切多邊協調，共同維護世界和平穩定。

會見後，雙方發表聯合聲明。

此前卡尼已於15日和中國總理李強、中國人大常委會委員會趙樂際會晤。

卡尼16日也在X平台上發文指，加拿大每年向中國出口超過300億美元的商品和服務。這一貿易關係支撐著加拿大超過40萬個就業機會。他此次在北京會見政府和商界領袖，正是希望在此基礎上更進一步，開拓新市場，為加拿大工人和企業創造新的機會。

根據加拿大總理官網，卡尼上午11時與習近平會面。上午11時45分出席習近平主持的正式午宴。下午4時將舉行媒體會議。晚上7時將出席由加拿大中國貿易理事會主辦的晚宴並致開幕詞。