川普想用關稅遏制 中去年攻「非美」市場 貿易順差創高

在川普總統掀起關稅戰的背景下，中國去年全年進出口額仍取得6兆3547億美元的成果。（中新社）

中國海關總署14日發布統計顯示，2025年進出口貿易額達6兆3547億美元，貿易順差創下近1.2兆美元的歷史新高，主要得益於對非美國市場的出口表現強勁。同時，中國全年對美國出口顯著下跌20%，從美國進口則下降15%，全年貿易額為5597.47億美元，中國對美順差2803.5億美元。

相較之下，中國對非洲出口暴增26%，對東協(東盟)出口成長13%；對歐盟、拉美的出口則分別成長8%和7%。另對俄羅斯貿易額則下降6.9%。至於兩岸貿易額則為3143.34億美元，台灣對中國順差達1471.4億美元。

中國海關總署副署長王軍表示，海關總署數據統計資料顯示，去年中國全年進出口總值45.47兆（人民幣，下同）、年增3.8%；其中出口26.99兆、年增6.1%，進口18.48兆，年增0.5%，進出口總值創歷史新高。

紐約時報報導則指出，川普試圖利用關稅 遏制中國製造業，雖削減了中國對美貿易順差，但中國企業通過向其他地區增加銷售，包括借道東南亞 等地向美國發貨，得以規避美國的關稅。

紐時分析，推高中國貿易順差的另一個原因是其長期的進口疲軟。中國領導人推行雄心勃勃的產業政策，以國產替代進口。

人民幣匯率 走弱，也成為中國貿易順差擴大的推動力，這使中國商品在國際市場上更具價格競爭力，同時推高進口成本。

西方國家的通膨壓力也進一步增強中國出口商品在國際市場吸引力。相比之下，中國正經歷通縮，由於工廠普遍產能過剩加上國內需求疲弱，導致整體價格水平下跌。