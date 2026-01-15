我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

川普想用關稅遏制 中去年攻「非美」市場 貿易順差創高

記者陳宥菘、編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在川普總統掀起關稅戰的背景下，中國去年全年進出口額仍取得6兆3547億美元的成果。（中新社）
在川普總統掀起關稅戰的背景下，中國去年全年進出口額仍取得6兆3547億美元的成果。（中新社）

中國海關總署14日發布統計顯示，2025年進出口貿易額達6兆3547億美元，貿易順差創下近1.2兆美元的歷史新高，主要得益於對非美國市場的出口表現強勁。同時，中國全年對美國出口顯著下跌20%，從美國進口則下降15%，全年貿易額為5597.47億美元，中國對美順差2803.5億美元。

相較之下，中國對非洲出口暴增26%，對東協(東盟)出口成長13%；對歐盟、拉美的出口則分別成長8%和7%。另對俄羅斯貿易額則下降6.9%。至於兩岸貿易額則為3143.34億美元，台灣對中國順差達1471.4億美元。

中國海關總署副署長王軍表示，海關總署數據統計資料顯示，去年中國全年進出口總值45.47兆（人民幣，下同）、年增3.8%；其中出口26.99兆、年增6.1%，進口18.48兆，年增0.5%，進出口總值創歷史新高。

紐約時報報導則指出，川普試圖利用關稅遏制中國製造業，雖削減了中國對美貿易順差，但中國企業通過向其他地區增加銷售，包括借道東南亞等地向美國發貨，得以規避美國的關稅。

紐時分析，推高中國貿易順差的另一個原因是其長期的進口疲軟。中國領導人推行雄心勃勃的產業政策，以國產替代進口。

人民幣匯率走弱，也成為中國貿易順差擴大的推動力，這使中國商品在國際市場上更具價格競爭力，同時推高進口成本。

西方國家的通膨壓力也進一步增強中國出口商品在國際市場吸引力。相比之下，中國正經歷通縮，由於工廠普遍產能過剩加上國內需求疲弱，導致整體價格水平下跌。

中國貿易順差在全球許多地方持續擴大，中國對東南亞和非洲的出口增長尤其迅速。

川普試圖利用關稅遏制中國製造業。(路透)
川普試圖利用關稅遏制中國製造業。(路透)

東南亞 關稅 匯率

上一則

旅遊業全體給流量打工…市占七成的攜程涉壟斷遭查

下一則

堅持拍片助農 新疆「馬背上的女縣長」賀嬌龍 47歲墜馬身亡

延伸閱讀

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐
川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職
川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

川普對Nvidia、超微先進晶片開徵25%關稅 有豁免條款

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議