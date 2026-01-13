美媒：北京只在特殊情況下 才會批准採購Nvidia H200晶片

我的頻道

編譯黃淑玲／綜合外電
美國科技新聞媒體The Information報導，北京當局只在特殊情況才會核准購買輝達（Nvidia）H200晶片。 （路透）
美國科技新聞媒體The Information引述兩位知情人士報導稱，中國政府本周告知部分國內科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購輝達（Nvidia）的H200人工智慧AI）晶片。

北京當局的這項最新指示顯示，中國官方可能已認定，相較於讓國內AI開發者獲得先進海外算力的晶片，保護本土晶片產業更為重要。

The Information的報導指出，中國政府官員下達的指示，刻意保持了模糊性。他們對一些本國科技公司說，只有在「必要」時才能購買這些晶片，但並未明確界定何為「必要」。

這種模糊性，為未來在中美關係若有改善，就能彈性寬鬆認定「必要」的立場，留下了空間。

這兩位消息人士透露，北京當局計劃再與更多企業召開會議，傳達相關指示，但尚不清楚屆時是否會出現新的指導意見。

輝達發言人對相關消息暫未發表評論。

目前也還不清楚中國企業將如何執行政府的指導意見，以及政府會如何落實這最新指引。

彭博新聞先前則是報導，中國最快本季度會批准進口輝達H200晶片，但部分領域要採購這顆晶片仍將受限。

川普政府正式批准Nvidia H200 AI晶片可銷中國 商務部公布最新出口規範

走進老北京 胡同裡尋寶

北京最慘老闆 招25員工竟有24個騙子 用2字當暗號

中國客戶買H200晶片必須預付全額？輝達澄清：沒有這樣的要求

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

CNN：國防部耗時1年多測試秘密購得「哈瓦那症候群」裝置

