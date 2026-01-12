我的頻道

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

中國證實殲-10C在去年印巴衝突中 擊落多架戰機

中國新聞組／即時報導
中國官方證實，中國自主研製的殲-10CE戰機在去年5月印巴衝突中首次取得實戰戰果。圖為殲-10戰機早前資料照。（新華社）
2025年5月，印度巴基斯坦爆發邊境衝突，傳出巴基斯以中國製殲-10戰機擊落印度戰機。新華網12日報導，中國國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室在近日正式對外發布的2025年度國防科技工業十大新聞證實此事，並稱中國外銷型戰機殲-10CE首次取得實戰戰果，「在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失」。

根據外電報導，2025年5月，巴基斯坦方面宣稱成功擊落多架印度空軍戰機，包括數架印度最先進的法國製「飆風」（Rafale）戰機及俄製戰機。巴基斯坦軍方表示，這項空戰成果是由巴基斯坦空軍以中國製殲-10CE戰機，配合使用中國生產的PL-15型（霹靂-15）空對空飛彈所達成。

這項消息當時即引發外界高度關注，因為若消息屬實，這將是中國製殲-10戰機首次在實戰條件下取得空對空擊落西方第四代＋戰機的重要事件。

路透等外電當時曾在報導中引述美國官員消息稱：巴基斯坦空軍於衝突中出動中國製的殲-10戰機，擊落至少兩架印度軍機，其中可能包括一架法製造的「飆風」戰機。

新華網報導，中國國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室近日正式對外發布2025年度國防科技工業十大新聞，其中一則為：「殲-10CE首次取得實戰戰果引發全球關注」。

中國國家國防科技工業局新聞宣傳辦公室表示，「5月中旬，我國外銷型戰機殲-10CE首次取得了實戰戰果，在空戰中一舉擊落多架戰機，自己無一損失。殲-10CE戰鬥機是由我國自主研製的全天候、單發單座、多用途戰鬥機。」

新華網指出，近年來，中國航空工業堅定開拓民機、軍貿兩大市場，加快構建新時代航空工業新發展格局，包括殲-10CE在內的一大批航空軍貿產品成體系亮相國際大型航展。

新華網稱，此次殲-10CE在國外取得實戰戰果，充分證明中國國產航空裝備實用、好用，與國外同類型裝備相比有著很強的競爭力，將能帶動其他中國國產航空裝備更多地走向國際市場。

