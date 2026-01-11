中國對台灣可仿效川普活捉馬杜洛？崔天凱：不能拿來類比

我的頻道

中國新聞組／即時報導
中國前駐美大使崔天凱表示，委內瑞拉跟台灣不是一碼事，不要幻想「別人幹了什麼」，台海兩岸統一的條件就會變好。（取材自直新聞）
美國日前活捉委內瑞拉總統馬杜洛後，中國網上即有呼聲籲北京可對台灣採取相同模式的行動作為占領台灣的前奏。對此，對此，中國前駐美大使崔天凱表示，委內瑞拉跟台灣不是一碼事，不要幻想「別人幹了什麼」，台海兩岸統一的條件就會變好。

據新加坡聯合早報報導，崔天凱11日在北京出席清華大學國際關係研究院主辦的圓桌論壇，在回答媒體提問時強調，委內瑞拉跟台灣不是同樣性質問題，不能拿來類比。

崔天凱說，兩岸走向統一不取取決別人幹什麼，而是取決自己的判斷與核心利益所在，判斷在什麼情況下實現統一是最佳方式。

他強調，「我們也不要有什麼幻想，因為別人幹了什麼事，我們的條件就會好得多，也不見得。人家習慣了一貫的雙標，你怎麼指望他會對你那麼好呢？」

崔天凱補充說，中國只要把自己的事情做好，有力量、決心和意志，就可以實現自己的目標。

深圳廣電「直新聞」報導，崔天凱在同一場論壇上還痛斥北約「手伸得太長」。他強調，北約的一套東西早已不符合現在世界發展潮流，也不符合世界上各個國家，尤其是「全球南方」國家的訴求，甚至也不見得符合北約成員國內部長遠的、真正的利益，「但是它居然還維持到現在」。

針對北約有意插手亞洲事務，崔天凱表達強烈不解。他反問：「有些北約國家甚至派軍艦跑到南海、台海來幹什麼？你有那麼多軍艦經得起打嗎？」

崔天凱稱，二戰結束後，他們這套同盟體系，至少在亞洲從來就沒有打贏過：朝鮮戰爭（韓戰）沒打贏、越南也沒打贏，阿富汗弄了20年，最後匆匆忙忙走了。「北約要是真的把手伸到亞洲來，是走向沒落的開始。」

對於美國的同盟關係，崔天凱指出，不能忽視美國在亞洲的盟友，尤其是日本。他表示，反法西斯戰爭勝利後，基本上是美國主導了對戰後日本的處理，但並未對日本軍國主義進行徹底清算，很多東西被默認接受甚至保護下來，「可以說這是後患無窮」。

清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通則認為，美國跟亞洲盟友的關係不像北約那樣存在所謂共同敵人，它們的關係主要取決於所涉及的亞洲國家決策者是什麼樣的人、如何看待與美國進行安全合作的必要性。例如日本首相高市早苗和菲律賓總統馬可仕視中國為威脅，在安全問題上就緊靠美國。

閻學通分析，美國的亞洲盟國領導人一旦變更，可能就會改變美國和盟友間的戰略關係，所以它們的關係存在很大不確定性。

他以韓國為例說，總統李在明訪問中國時提出「全面恢復中韓關係」，其中包含安全關係而不僅是經濟合作，而前任總統尹錫悅則視中國為威脅。但中韓關係不可能一夜之間，在韓國更換總統之後就發生變化，「客觀情境沒變，變的是決策者如何認知」。

