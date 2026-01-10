中國非盟第9次戰略對話 王毅訪非洲4國 喊全球南方共贏

我的頻道

記者陳政錄／北京10日電
中共中央政治局委員、外交部長王毅(左二)在坦尚尼亞三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。（新華社）
中共中央政治局委員、外交部長王毅(左二)在坦尚尼亞三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。（新華社）

中國外長王毅9日抵達非洲展開今年首次外訪，他在當地時間8日首站衣索匹亞首都阿迪斯阿貝巴的非盟總部舉行「中國—非盟第九次戰略對話」，會後共同發表聯合新聞公報，非盟總部重申堅定奉行一個中國原則。王毅表示，中方將持續擴大對非單邊開放，帶動非洲的對華出口和產業、技術的發展。

王毅新年出訪非洲（衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托），這是中國連續36年的新年外長首訪非洲的慣例。

新華社報導，王毅在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴出席2026年中非人文交流年開幕式時，就促進中非合作提出中方4點倡議，包括中方將持續擴大對非單邊開放，他相信對非洲100%稅目產品零關稅舉措全面實施後，會有力帶動非洲的對華出口和產業、技術的發展，讓中國大市場成為非洲的大機遇。

中國願和非洲各國政黨和政治組織深化交往，堅定支持非洲在國際舞台上發揮更大作用，糾正非洲遭受的「歷史不公」，喊話開啟中非關係和全球南方更加美好的明天。

王毅還和非洲聯盟委員會主席優素福展開第9次戰略對話。他說，中國願以自身發展為包括非洲在內的廣大發展中國家提供助力，攜手實現現代化，共同維護全球南方利益，雙方要繼續用好中非合作論壇這個平台，中方堅定支持非盟團結帶領非洲國家堅持獨立自主，支持非洲共同踐行真正的多邊主義。

會後雙方共同發表聯合新聞公報，非盟總部重申堅定奉行一個中國原則。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。

就近期的委內瑞拉局勢，中非雙方對近期委國事態發展表示嚴重關切，重申必須維護以國際法為基礎的國際秩序，特別是尊重主權和領土完整及和平解決爭端。聯合國憲章和國際法確立的基本原則必須遵守。

王毅在與衣索比亞外長會談時，還提及要共同推動亞吉鐵路等項目煥發活力，拓展產業合作，體現中國對非政策的穩定，展現發展中國家的團結。

