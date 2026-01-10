我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

削弱中企「帶路」主導？美扶持希臘替代港 打造成貨運樞紐

中國新聞組／北京10日電

美國企圖遏制中國在全球的影響力，這次瞄準了希臘？據美媒報導，為削弱中國企業在希臘最大港口比雷埃夫斯港的主導地位，美國總統川普政府正尋求扶持一處替代港口，即距離比港海岸線距離僅20公里的埃萊夫西納港，將其打造成貨運樞紐。對此，中國怒批，稱此舉充分暴露美方將希臘服務於其地緣政治私利的險惡用心。

有希臘學者分析認為，埃萊夫西納港升級計畫面臨諸多阻礙，且即便改造完成，短期內也難以匹敵比雷埃夫斯港的規模優勢。

據觀察者網引述彭博資訊9日報導稱，比雷埃夫斯港是希臘最大港口，目前由中國中遠集團控股，被視為「一帶一路」倡議在歐洲的關鍵節點，不僅是歐洲第五大集裝箱港，也是歐洲最大的客運港之一。美國近年來主要通過能源產業不斷擴大在希臘的影響力，如今正迫切地想要將埃萊夫西納港改造為貨運樞紐，希望藉此削弱比雷埃夫斯港的主導地位。

比雷埃夫斯港坐落於蘇伊士運河以北，地處亞歐非三大洲十字路口，其戰略價值賦予了比港獨特的角色。2016年，中遠海運收購比雷埃夫斯港務局（PPA）67%的股權，成為整個港口的經營者，10年來該港總收入增長了一倍以上，2024年營收達到2.31億歐元。

埃萊夫西納港位於比雷埃夫斯港沿海岸線約20公里處。美國發展金融公司（US Development Finance Corporation）是為推進美國海外利益的項目提供資金的機構，該公司於2023年向一家負責埃萊夫西納造船廠改造的公司發放了1.25億美元的貸款。隨著新任美國駐希臘大使季伏爾於去年11月到任，該項目獲得了新的推動力。季伏爾曾是加州州長紐森的妻子，後來成為川普陣營的重要籌款人和政治盟友，且被為川普「準兒媳」。

季伏爾一上任就對中希在比港上的合作稱這筆交易「令人遺憾」，宣稱希望中國撤出希臘比雷埃夫斯港。

不過，希臘美國學院教授菲利斯指出，埃萊夫西納港項目在技術和法律層面的推進絕非易事，「若短期內難有實質性進展，即便完成改造，也難以與比雷埃夫斯港相抗衡」。

川普 加州 一帶一路

上一則

一臉委屈的殘次品變爆款 義烏「哭哭馬」成馬年吉祥物

下一則

中國非盟第9次戰略對話 王毅訪非洲4國 喊全球南方共贏

延伸閱讀

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水
川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂
伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了

伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...