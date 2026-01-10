削弱中企「帶路」主導？美扶持希臘替代港 打造成貨運樞紐

美國企圖遏制中國在全球的影響力，這次瞄準了希臘？據美媒報導，為削弱中國企業在希臘最大港口比雷埃夫斯港的主導地位，美國總統川普 政府正尋求扶持一處替代港口，即距離比港海岸線距離僅20公里的埃萊夫西納港，將其打造成貨運樞紐。對此，中國怒批，稱此舉充分暴露美方將希臘服務於其地緣政治私利的險惡用心。

有希臘學者分析認為，埃萊夫西納港升級計畫面臨諸多阻礙，且即便改造完成，短期內也難以匹敵比雷埃夫斯港的規模優勢。

據觀察者網引述彭博資訊9日報導稱，比雷埃夫斯港是希臘最大港口，目前由中國中遠集團控股，被視為「一帶一路 」倡議在歐洲的關鍵節點，不僅是歐洲第五大集裝箱港，也是歐洲最大的客運港之一。美國近年來主要通過能源產業不斷擴大在希臘的影響力，如今正迫切地想要將埃萊夫西納港改造為貨運樞紐，希望藉此削弱比雷埃夫斯港的主導地位。

比雷埃夫斯港坐落於蘇伊士運河以北，地處亞歐非三大洲十字路口，其戰略價值賦予了比港獨特的角色。2016年，中遠海運收購比雷埃夫斯港務局（PPA）67%的股權，成為整個港口的經營者，10年來該港總收入增長了一倍以上，2024年營收達到2.31億歐元。

埃萊夫西納港位於比雷埃夫斯港沿海岸線約20公里處。美國發展金融公司（US Development Finance Corporation）是為推進美國海外利益的項目提供資金的機構，該公司於2023年向一家負責埃萊夫西納造船廠改造的公司發放了1.25億美元的貸款。隨著新任美國駐希臘大使季伏爾於去年11月到任，該項目獲得了新的推動力。季伏爾曾是加州 州長紐森的妻子，後來成為川普陣營的重要籌款人和政治盟友，且被為川普「準兒媳」。

季伏爾一上任就對中希在比港上的合作稱這筆交易「令人遺憾」，宣稱希望中國撤出希臘比雷埃夫斯港。

不過，希臘美國學院教授菲利斯指出，埃萊夫西納港項目在技術和法律層面的推進絕非易事，「若短期內難有實質性進展，即便完成改造，也難以與比雷埃夫斯港相抗衡」。