路透：Nvidia要求中國客戶購買H200晶片須全額預付

編譯黃淑玲／綜合外電
路透報導，Nvidia要求中國客戶採購H200晶片，須預付全額貨款。（路透）
路透引述兩名未具名知情人士報導，指Nvidia輝達(另稱英偉達)要求中國客戶在購買H200人工智慧（AI）晶片時，必須全額預先付款，且不得取消訂單、要求退款，或在下單後更改晶片配置。會有如此嚴格的條件，是為因應北京是否批准相關出貨仍然存在的不確定性。

其中一名消息人士補充說明，在特殊情況下，客戶可提供商業保險或資產抵押，做為現金付款的替代方案。

路透相關報導截稿時，輝達與中國工業主管部門尚未回應置評請求。

路透上月曾報導，指中國的科技公司已下單超過200萬顆的H200晶片，每顆售價約2.7萬美元，訂單量遠高於輝達目前約70萬顆的庫存量。

不過美國科技媒體The Information周三（7日）率先報導，北京當局最近已要求一些科技公司暫停下單採購H200晶片。消息人士也告訴路透，北京要求暫訂購買的理由是監管機關現在仍在評估，或許將要求中國科技公司，每購一顆H200晶片時，就必須同步採購相應特定數量的國產晶片。

輝達執行長黃仁勳則是在周二時提到，中國市場對H200晶片的需求「相當強勁」，公司已「全面啟動供應鏈」加快提升產能提升。他說，自己並不預期北京當局會就批准問題發布正式公告，但「如果採購訂單能夠送出，就代表他們能夠下單」。

路透分析，輝達提出嚴格的付款條件要求，凸顯了輝達目前面臨的微妙平衡：一方面試圖把握中國市場對AI晶片激增的需求，另一方面則必須在中美兩國的監管不確定性之間周旋。

針對H200所採取的付款結構，實際上是將財務風險自輝達轉移至客戶身上。中國客戶必須在尚不確定北京是否會批准晶片進口，以及是否能如期部署該技術的情況下，先行投入資金。

字節跳動等中國網路巨頭，被認為H200晶片是目前相較能夠可取得的晶片重大升級。根據路透上個月的報導，輝達計劃先以現有庫存履行首批訂單，預定2月中旬農曆新年前可以到貨。上周則是傳出輝達已與晶圓代工夥伴台積電接洽，提升H200產能，額外的生產將於今年第2季展開。

對輝達而言，在目前同時面臨多重挑戰的情況下，要擴充產能並不容易。公司正從Blackwell轉向更先進的Rubin架構，同時還須與Google在內的等企業競爭台積電有限的先進製程產能。

