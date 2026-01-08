我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中韓創新創業論壇7日在上海舉行，南韓總統李在明出席論壇，並與中國智元人形機器人握手，瞭解人形機器人產業發展現狀。 (中新社)
中韓創新創業論壇7日在上海舉行，南韓總統李在明出席論壇，並與中國智元人形機器人握手，瞭解人形機器人產業發展現狀。 (中新社)

「這可讓我受寵若驚呢！」當南韓總統李在明與中國機器人「遠征A2」握手的一刻，中國科技人的幽默風趣引發現場歡笑。

文匯報報導，李在明7日出席上海中韓創新創業論壇，在展示區域，他與智元機器人的互動吸引無數關注。展位上，李在明饒有興致地向在場工作人員了解機器人技術發展成果，並與智元「遠征A2」全尺寸人形機器人互動。交談中，李在明向「遠征A2」發出握手邀請，「遠征A2」立即回應，笑稱「這可讓我受寵若驚呢！」

報導指出，在對話環節，中國科創企業MiniMax的創始人閻俊傑表達了對中韓共同推動AI發展的期待。閻俊傑表示，MiniMax旗下產品在南韓的用戶數已經超過了200萬人，「我們覺得當下這個AI的時代是一個最好的時代，是最有利於創業者的時代，尤其是AI創新給這個時代帶來的巨大變革。」

閻俊傑並表示，AI沒有國界，「未來我們也希望能夠與中韓的投資者一道，賦能南韓包括人工智能、文化娛樂、智能硬件等領域的南韓初創企業，結合南韓自身產業領先優勢，幫助南韓創業者發展壯大，並向全球開拓市場。」

報導稱，當天李在明更在社交平台發文表示，憑藉強烈的挑戰精神不斷拓展經濟版圖的企業家們，是連接南韓與中國未來的堅實橋樑。他表示，正如中國將創新創業作為新的增長動力，匯聚政府和民間力量一樣，南韓也將以30年風險投資發展的成果為基礎，推動向「國家創業時代」的大轉型。

李在明還稱，當天見到的青年創業者們所展現出的熾熱熱情，將成為這場轉型的動力源泉，也將成為引領韓中兩國實現更大增長的養分。為使兩國企業家和創業者能夠盡情開拓創新之路，南韓政府將提供堅實有力的支持。

中韓創新創業論壇7日在上海舉行。南韓總統李在明一行出席，並於論壇期間參觀了中韓科...
中韓創新創業論壇7日在上海舉行。南韓總統李在明一行出席，並於論壇期間參觀了中韓科技企業展示的各類科技產品。圖為李在明體驗基於5G技術的VR遠程操控系統。 (中新社)

南韓 李在明 AI

上一則

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

下一則

李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落

延伸閱讀

機器人與李在明握手 喊受寵若驚

機器人與李在明握手 喊受寵若驚
李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」
青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別
中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

中國總理李強會李在明 歡迎韓企擴大在中投資

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包