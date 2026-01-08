美媒：北京要求部分科企 停買輝達H200晶片

美國科技新聞媒體The Information7日報導，多名知情人士指稱，北京當局本周要求部分中國科技公司暫停訂購Nvidia輝達 （又譯英偉達）H200晶片，而且可能強制它們購買國產人工智慧（AI ）晶片。

川普政府去年底才批准美國AI晶片大廠輝達的H200晶片出口至中國，附帶條件是輝達須向美國政府繳納25%的營收，此舉大幅扭轉了之前的先進AI硬體禁令。

輝達執行長黃仁勳 本周才在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁，公司將企業下單行為視為政策態度的實際體現，而不是等待北京方面作出正式表態。

科技貿易緊張關係一直是中美整體博弈的核心議題之一，半導體已成為雙方戰略競爭的關鍵焦點。

法廣網報導，中國要求暫停訂購的決定，正值政府評估是否、以及在何種條件下允許獲取英偉達高性能芯片之際。北京此舉意在防止本土科技企業在最終政策明朗前，搶先大量囤積美國芯片。

中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於「立足自身優勢推進國家發展」，同時也願與各方保持對話與合作，以維護全球產業鏈和供應鏈的穩定。