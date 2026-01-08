我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

美媒：北京要求部分科企 停買輝達H200晶片

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國科技新聞媒體The Information7日報導，多名知情人士指稱，北京當局本周要求部分中國科技公司暫停訂購Nvidia輝達（又譯英偉達）H200晶片，而且可能強制它們購買國產人工智慧（AI）晶片。

川普政府去年底才批准美國AI晶片大廠輝達的H200晶片出口至中國，附帶條件是輝達須向美國政府繳納25%的營收，此舉大幅扭轉了之前的先進AI硬體禁令。

輝達執行長黃仁勳本周才在美國消費性電子展（CES）表示，中國市場對H200晶片的需求依然強勁，公司將企業下單行為視為政策態度的實際體現，而不是等待北京方面作出正式表態。

科技貿易緊張關係一直是中美整體博弈的核心議題之一，半導體已成為雙方戰略競爭的關鍵焦點。

法廣網報導，中國要求暫停訂購的決定，正值政府評估是否、以及在何種條件下允許獲取英偉達高性能芯片之際。北京此舉意在防止本土科技企業在最終政策明朗前，搶先大量囤積美國芯片。

中國駐美使館發言人劉鵬宇表示，中國致力於「立足自身優勢推進國家發展」，同時也願與各方保持對話與合作，以維護全球產業鏈和供應鏈的穩定。

輝達 AI 黃仁勳

上一則

港英皇楊受成長子疑欠賭場11萬 入稟狀洋名、住址相同

下一則

港防排隊黨 粵車南下免試簽發駕照改1天300個「電子即日籌」

延伸閱讀

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？

英特爾拉出一根紅K引爆想像：AI資金開始轉向CPU？
美媒：中國要求科技公司暫停訂購Nvidia H200晶片

美媒：中國要求科技公司暫停訂購Nvidia H200晶片
蔡依林出道26年首度告黑粉 網民遭起底曾批黃仁勳是邪教

蔡依林出道26年首度告黑粉 網民遭起底曾批黃仁勳是邪教
黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路

黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包