中收緊對日出口管制 禁止可軍用項目清單達千項 日本強烈抗議

記者廖士鋒、陳湘瑾／綜合報導
中國加強管制「兩用物項」對日本出口，管理目錄顯示清單涵蓋稀土、無人機、導航等材料、設備和技術等。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。（美聯社）
中國加強管制「兩用物項」對日本出口，管理目錄顯示清單涵蓋稀土、無人機、導航等材料、設備和技術等。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。（美聯社）

日本首相高市早苗涉台言論激起的中國外交對抗已橫跨兩個年度，相關態勢並未降緩，北京官方6日宣布加強「兩用物項」對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途等出口，自即日起實施。同時，解放軍4艘萬噸級驅逐艦等艦艇也已前往「黃海某海域」開展今年首次海上訓練。

日本外務省7日凌晨表示，針對中國宣布禁止向日本出口軍民兩用（dual-use）品項，已提出強烈抗議，要求撤回相關措施。日媒稱，中方此舉，可能影響中國輸往日本的稀土及半導體等品項。

根據中國「兩用物項出口管制條例」，兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力的產品或技術。查詢中國2026年度兩用物項和技術進出口授權管理目錄顯示，兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土（鎵、鍺、銻、銦相關物項）、化學品、無人機、感測器和雷射器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術等。

在北京官方多次批評日本「再軍事化」後，商務部6日宣布加強兩用物項對日本出口管制。禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及「一切有助於提升日本軍事實力」的其他最終用戶用途出口。

並稱，「任何國家和地區」的組織和個人，若違規將原產於中國的兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

商務部發言人隨後指出，相關政策考慮是基於「日本領導人近期公然發表涉台錯誤言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則，性質和影響極其惡劣」。

具新華社背景的新媒體「牛彈琴」稍早引述消息人士披露，「鑒於日本方面近期的惡劣表現」，北京政府正考慮對其收緊去年4月列管的「中重稀土」相關物項出口管制許可審查。

財聯社去年4月時指出，中國輕稀土主要銷往美國、日本、荷蘭等，中重稀土則主要流向日本、南韓等。

中國近年逐漸將稀土等兩用物項出口「武器化」，這次對日本出手之前，2024年底曾因美國限制有關產品對大陸出口，並制裁多家陸企等，宣布對美國加強兩用物項出口管制。

中國在軍事上也有新動作，央視昨指出解放軍多艘艦艇「赴黃海某海域開展2026年度首次海上訓練」，包含055型無錫艦、南昌艦、鞍山艦、拉薩艦4艘上萬噸驅逐艦等。中國軍號前一日也釋出赴「黃海某海域」訓練的艦艇尚有052D的西寧艦、054A「濰坊艦」等多艘艦艇。

另外，針對日本首相高市早苗表示，今年將推進修訂安全保障三分文件，中國外交部發言人毛寧回應稱，這反映出日本加速推進「再軍事化」的危險動向，中方絕不允許軍國主義死灰復燃。

高市早苗5日談及安全保障政策時指，與2022年上次修訂安保三文件時相比，國際局勢已發生巨大變化。為了以堅定的決心守護日本的獨立與和平，以及國民的生命與生活，將以今年內完成安保三文件修訂為目標。

中國加強管制「兩用物項」對日本出口，管理目錄顯示清單涵蓋稀土、無人機、導航等材料...
中國加強管制「兩用物項」對日本出口，管理目錄顯示清單涵蓋稀土、無人機、導航等材料、設備和技術等。圖為北斗衛星導航系統的應用。（新華社資料照片）
中國加強管制「兩用物項」對日本出口，管理目錄顯示清單涵蓋稀土、無人機、導航等材料...
中國加強管制「兩用物項」對日本出口，管理目錄顯示清單涵蓋稀土、無人機、導航等材料、設備和技術等。圖為黑龍江六旋翼無人機在零下36攝氏度環境中試飛。（新華社）

日本 稀土 高市早苗

