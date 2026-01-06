我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

美突襲委內瑞拉／中在委投資4198億 恐淪最大輸家

中國新聞組／北京6日電
3日在委內瑞拉首都加拉加斯，一家委內瑞拉石油公司的加油站關閉。(新華社)
3日在委內瑞拉首都加拉加斯，一家委內瑞拉石油公司的加油站關閉。(新華社)

美國對委內瑞拉進行大規模攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，讓中國在西半球的能源與軍事布局面臨前所未有挑戰，包括中國在委內瑞拉還未收回的債權、雙邊貿易及在委國投資的中企。另據日經亞洲分析，中國長期享有伊朗與委國提供的便宜石油，供應若一旦中斷，中國石油進口量恐銳減近三分之一；且中國在委投資的600億美元(約4198億人民幣)等專案項目，恐將打水漂，讓中國成為委國盟友中的最大輸家。

香港01報導，委內瑞拉連接加勒比海和大西洋貿易路線，成為中國「一帶一路」倡議中的天然節點。中委經貿關係自委國前總統查維茲（Hugo Chavez）時代起迅速深化，2000年代初升級為「戰略夥伴關係」，2023年進一步提升為「全天候戰略夥伴關係」。

委內瑞拉變天，對中國其中一個影響是兩國間的貿易。據聯合國商品貿易統計數據庫，2023年、2024年，中國對委內瑞拉的出口額分別為34.5億美元及48億美元；委內瑞拉對中國出口分別約7.39億美元及約3億美元。根據委中商會最新數據，2025年上半年委內瑞拉與中國的雙邊貿易量較2024年同期下降了12%。

中委雙邊貿易下降，主要因為委國持續受到國際制裁，影響委國的石油出口，而石油是委國與中國商業關係的主要支柱。中國對委國的出口包括機械、電子產品和消費品。

委內瑞拉新政府上台後，可能減少對中貿易，轉向美國市場以換取解除制裁和經濟援助。中國私營煉油廠和國有企業對委國的重質原油依賴可能受影響，導致短期供應鏈緊張。中國須尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委國的重質原油獨特加工優勢難以完全取代。

另一個影響是中國在委內瑞拉還未收回的債權。2007年起，中國透過中委聯合基金等向委國提供超過620億美元的貸款。而委內瑞拉以原油發放，即「石油換貸款」的形式償還。

還有影響中企在委內瑞拉的投資。中企在委內瑞拉投資的企業涵蓋能源、電信、基礎設施等領域。據路透報導，中國一家名為China Concord Resources Corp（CCRC）的「民營」能源企業，於2024年5月與委內瑞拉簽訂20年合約，投資逾10億美元開發2座油田，至2026年底日產量可達6萬桶。

據華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）政府關係資深主管菲佛（Connor Pfeiffer）表示，「中國已在委國的項目中，提供了約600億美元的資金，這是中國在全球最重要的海外投資之一」。

委內瑞拉 石油 貸款

上一則

中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

下一則

中再示警：勿赴日 僑民：在日首見攻擊性塗鴉 寒毛直豎

延伸閱讀

海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動

海湖莊園不見范斯 一理由讓魯比歐主導委內瑞拉行動
委內瑞拉會是明日阿富汗？

委內瑞拉會是明日阿富汗？
地緣政治緊張 油價多空拉鋸 金銀齊漲

地緣政治緊張 油價多空拉鋸 金銀齊漲
羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統

羅德里格斯正式宣誓就職 出任委內瑞拉代理總統

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？