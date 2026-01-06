美突襲委內瑞拉／中在委投資4198億 恐淪最大輸家

3日在委內瑞拉首都加拉加斯，一家委內瑞拉石油公司的加油站關閉。(新華社)

美國對委內瑞拉 進行大規模攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦，讓中國在西半球的能源與軍事布局面臨前所未有挑戰，包括中國在委內瑞拉還未收回的債權、雙邊貿易及在委國投資的中企。另據日經亞洲分析，中國長期享有伊朗與委國提供的便宜石油 ，供應若一旦中斷，中國石油進口量恐銳減近三分之一；且中國在委投資的600億美元(約4198億人民幣)等專案項目，恐將打水漂，讓中國成為委國盟友中的最大輸家。

香港01報導，委內瑞拉連接加勒比海和大西洋貿易路線，成為中國「一帶一路」倡議中的天然節點。中委經貿關係自委國前總統查維茲（Hugo Chavez）時代起迅速深化，2000年代初升級為「戰略夥伴關係」，2023年進一步提升為「全天候戰略夥伴關係」。

委內瑞拉變天，對中國其中一個影響是兩國間的貿易。據聯合國商品貿易統計數據庫，2023年、2024年，中國對委內瑞拉的出口額分別為34.5億美元及48億美元；委內瑞拉對中國出口分別約7.39億美元及約3億美元。根據委中商會最新數據，2025年上半年委內瑞拉與中國的雙邊貿易量較2024年同期下降了12%。

中委雙邊貿易下降，主要因為委國持續受到國際制裁，影響委國的石油出口，而石油是委國與中國商業關係的主要支柱。中國對委國的出口包括機械、電子產品和消費品。

委內瑞拉新政府上台後，可能減少對中貿易，轉向美國市場以換取解除制裁和經濟援助。中國私營煉油廠和國有企業對委國的重質原油依賴可能受影響，導致短期供應鏈緊張。中國須尋求替代來源，如中東或俄羅斯，但委國的重質原油獨特加工優勢難以完全取代。

另一個影響是中國在委內瑞拉還未收回的債權。2007年起，中國透過中委聯合基金等向委國提供超過620億美元的貸款 。而委內瑞拉以原油發放，即「石油換貸款」的形式償還。

還有影響中企在委內瑞拉的投資。中企在委內瑞拉投資的企業涵蓋能源、電信、基礎設施等領域。據路透報導，中國一家名為China Concord Resources Corp（CCRC）的「民營」能源企業，於2024年5月與委內瑞拉簽訂20年合約，投資逾10億美元開發2座油田，至2026年底日產量可達6萬桶。

據華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）政府關係資深主管菲佛（Connor Pfeiffer）表示，「中國已在委國的項目中，提供了約600億美元的資金，這是中國在全球最重要的海外投資之一」。