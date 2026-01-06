中去年貿易順差 四成來自「一帶一路」 占比首超美

日媒報導，2025年中國貿易順差的超過四成來自一帶一路沿線國家，創新高，且占比首次超過美國。（新華社）

日經中文網報導，受中美貿易摩擦激化，中國加強了對美國以外國家和地區的出口，去年中國貿易順差超過四成來自一帶一路 沿線國家，占比創新高，且首次超過美國。

報導分析中國海關總署數據，去年1至11月，中國對一帶一路沿線國家的出口按年增長11.6%，遠超5.4%的整體出口增速。

去年1至11月，中國累計貿易順差高達1.07兆美元(約7.4兆人民幣)，創下歷史新高。其中，中國對一帶一路沿線國家的貿易順差高達4800億美元，占順差總額的45%，這一數據較2024年上升16個百分點，也寫下2013年一帶一路倡議提出以來的最高比率。

報導指，在與美國貿易摩擦持續下，中國通過基礎設施和去碳化等投資，正在提高對一帶一路國家影響力。例如江蘇某經營工程機械的國有企業，去年7月開始向東南亞 的汶萊供應大型液壓挖掘機，用於開採資源和建設基礎設施，還提供技術培訓和售後支援。中國著眼於汶萊豐富的石油 、天然氣資源。

在中國面向非洲的出口中，去碳化相關產品的出貨正在增加。中媒曾指，南非和奈及利亞等非洲25個國家在截至去年6月的一年裡，從中國進口的光電面板容量年增六成。

同時，中國對美國依存度進一步降低，對美貿易順差也維持縮小態勢。去年1至11月，美國占中國貿易順差整體的比率降至24%，比2024年下降超過10個百分點。這一數字在2018年超過9成，之後呈下降趨勢，至去年終於低於一帶一路國家的占比。

報導提到，中美貿易戰也波及中國面向亞洲的出口，例如一帶一路沿線的越南、柬埔寨，中國被指通過這些國家，以低價輸出過剩的電動車、鋼鐵，甚至藉其向美國「迂迴出口」。

中國不僅增加對一帶一路沿線國家的貿易，近年還增加投資。據澳洲格里菲斯大學和上海復旦大學研究機構的聯合調查，去年上半年，中國對一帶一路沿線國家的投資達到1240億美元，創下2013年以來新高。中國面向礦物資源豐富的非洲的投資，增加尤為明顯。