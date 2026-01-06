韓4大財團會長齊聚北京 中韓企業簽9項MOU

中韓商務論壇5日在北京舉行。中國副總理何立峰與南韓總統李在明共同出席論壇並致辭。右四起依次為LG集團會長具光謨、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣。(新華社)

南韓 總統李在明 4日抵達中國，開啟就任以來的首次訪問。隨同李在明此訪的還有一支更為搶眼的、由南韓最大民間經濟團體大韓商工會議牽頭組建的200多人的經濟代表團，團員包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等。5日進行了韓中商務論壇，韓中企業之間簽署九項合作備忘錄（MOU），其中南韓新世界集團與阿里巴巴 簽署MOU，進行南韓商品對中的線上出口。

中韓商務論壇由大韓商工會議所與中國貿促會共同主辦。第一財經報導，首爾科學綜合研究生院大學主任教授黃菲說，這是中韓貿易結構巨變下，南韓企業來華尋找新機遇、拓展新市場的必然選擇。

據韓聯社報導，韓中企業5日簽署了9項合作備忘錄，在多個領域加強合作，按產業別消費財四項最多，接著依序為內容產業三項、供應鏈兩項。

其中南韓新世界集團與阿里巴巴展開合作，將由新世界發展對中出口商品，阿里巴巴則透過平台進行南韓商品線上販賣。南韓產業通商部表示，將運用阿里巴巴的全球通路，擴大南韓優質商品進軍世界市場。

南韓自動駕駛技術公司SWM將與中國聯想（Lenovo）合作，共同開發用於Level 4自動駕駛商用化的高效能運算技術。

此外，以魚板聞名的三進食品，將與中國的「三進愛陌客有限公司」合作，在中國門市進行營運、流通、行銷；營運拍貼機店Photoism的西北株式會社，將與中國「北京愛豆文化媒體有限公司」合作，推動以K-pop藝人IP為基礎的文創項目。

南韓產業部長金正官表示，「李在明總統這次的國是訪問持續帶動韓中經濟合作」。金正官也強調，將透過此次簽署的九項MOU，積極支援南韓企業擴大參與中國龐大的內需市場。

5日韓方經濟使節團共161家企業、416人，以「四大集團」三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨為首；中方企業人士約200人，合計約600人出席。