「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

中國企業「銅陵有色」公告稱，控股子公司「中鐵建銅冠」在厄瓜多投建的歷時22個月完成的「米拉多銅礦」二期工程，因厄瓜多政局，採礦合同尚未簽署而正式延期投產。

每日經濟新聞報導，銅陵有色公告顯示，米拉多銅礦二期工程於2022年啟動規畫，在去年5月基本建成。米拉多銅礦於2023年7月與厄瓜多能礦部簽署最終談判紀要，原計畫在完成政府審批程序後正式簽署合同。

此後，厄瓜多2023年提前舉行總統選舉，新政府於同年11月上任；2025年再次進行總統選舉並重新組閣。公司表示，近年來當地政治局勢及人事變動頻繁，主管部門多次調整，影響政策連續性與行政效率，進而對採礦合同的簽署進度造成實質影響。

銅陵有色指出，考慮到厄瓜多投資環境、法律體系及政治穩定性存在不確定性，米拉多銅礦二期工程採礦合同的具體簽署時間目前仍無法確定。

公告稱，此次二期工程正式投產時間不確定，將對公司2026年經營業績產生一定影響。

「後續，中鐵建銅冠及ECSA將定期、不定期積極主動與厄瓜多政府主管部門進行溝通，盡最大可能促進談判工作推進，推動米拉多銅礦二期工程採礦合同簽署落地。」公司說。