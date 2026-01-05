我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

中國新聞組／即時報導
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

中國企業「銅陵有色」公告稱，控股子公司「中鐵建銅冠」在厄瓜多投建的歷時22個月完成的「米拉多銅礦」二期工程，因厄瓜多政局，採礦合同尚未簽署而正式延期投產。

每日經濟新聞報導，銅陵有色公告顯示，米拉多銅礦二期工程於2022年啟動規畫，在去年5月基本建成。米拉多銅礦於2023年7月與厄瓜多能礦部簽署最終談判紀要，原計畫在完成政府審批程序後正式簽署合同。

此後，厄瓜多2023年提前舉行總統選舉，新政府於同年11月上任；2025年再次進行總統選舉並重新組閣。公司表示，近年來當地政治局勢及人事變動頻繁，主管部門多次調整，影響政策連續性與行政效率，進而對採礦合同的簽署進度造成實質影響。

銅陵有色指出，考慮到厄瓜多投資環境、法律體系及政治穩定性存在不確定性，米拉多銅礦二期工程採礦合同的具體簽署時間目前仍無法確定。

公告稱，此次二期工程正式投產時間不確定，將對公司2026年經營業績產生一定影響。

「後續，中鐵建銅冠及ECSA將定期、不定期積極主動與厄瓜多政府主管部門進行溝通，盡最大可能促進談判工作推進，推動米拉多銅礦二期工程採礦合同簽署落地。」公司說。

上一則

這回不比平衡木…奧運冠軍管晨辰演短劇「還能拿捏」

下一則

鄧紫棋20萬字長篇小說「啟示路」 入圍中國科幻最高獎

延伸閱讀

川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美

川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美
美國「新門羅主義」試金石

美國「新門羅主義」試金石
川普稱抓捕馬杜洛 中學者：美重塑控制西半球戰略企圖

川普稱抓捕馬杜洛 中學者：美重塑控制西半球戰略企圖
中發布拉美政策文件 WSJ：暗示北京對美「寸步不讓」

中發布拉美政策文件 WSJ：暗示北京對美「寸步不讓」

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班