中遊客在首爾景福宮巧遇李在明 擦肩而過被誇「漂亮」

中國新聞組／北京4日電
網友拍攝到的南韓總統李在明誇遊客「漂亮」。（視頻截圖）
近日有多名赴南韓旅遊的中國遊客在網路上表示，在首爾景福宮巧遇南韓總統李在明，當時他身邊雖有大批保安人員，但仍與民眾互動，並誇讚一名穿著韓服拍照的遊客「漂亮」。

極目新聞報導，多位IP為南韓的網友發布視頻表示，當地時間1月2日下午1時許，在景福宮遊玩時，偶遇李在明，「突然就偶遇了，還沒反應過來，就和他擦肩而過了」。

一名中國遊客表示，在勤政殿附近碰到了李在明，自己還跟著其他人後面與李在明握了手。

另一位在韓從事旅拍的中國攝影師說，自己帶客人在景福宮拍韓服的過程中，身旁突然出現了一批黑衣人，發現是李在明，「他大概在景福宮待了一小時左右，像逛街一樣，有十來個便衣警衛跟隨。」

中國遊客在首爾巧遇南韓總統李在明。（視頻截圖）
還有一對在首爾開韓服租賃店的中韓情侶發視頻稱：「我家客人被李在明誇好看了。」視頻顯示，李在明一行人在景福宮內出現，碰巧有遊客正身穿韓服在一旁拍照，李在明在經過該遊客旁邊時，用韓語說了一句「漂亮」。

李在明去年12月29日搬遷回距離景福宮約一公里的青瓦台。前任南韓總統尹錫悅2022年以走出威權象徵為由搬離青瓦台。

據央視新聞報導，李在明將於4日至7日對中國進行國事訪問。這是李在明就任後第一次對中國進行國事訪問。

訪華前夕，李在明在接受中央廣播電視總台獨家專訪中表示，此次訪華的目的在於最大限度地減少或消除以往存在的誤解或矛盾，推動韓中關係躍升並發展到新階段，使韓國和中國牢固確立為相互助力彼此發展的關係。

李在明 南韓 尹錫悅

