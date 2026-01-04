李在明率「經濟天團」訪華前受訪：中國多領域已領先韓

南韓總統李在明(右)4日率「經濟天團」訪華，行前他在青瓦台接受央視訪談時表示，中國已在很多領域已趕上甚至領先南韓。(取材自央視)

南韓 總統李在明 4日起對中國進行為期四天的國是訪問，這是他就職後首度訪中，行前他在青瓦台接受中國官媒訪談時明確表示，在技術和資本方面，中國已在很多領域趕上甚至領先於南韓，期待加強產業合作，為南韓打開巨大的「機遇之門」。對於台海議題，李在明強調南韓「始終尊重一個中國」。

綜合韓聯社、央視、上游新聞報導，李在明此行訪華，是中韓關係經歷波動與調整之後，雙方再以最高政治規格展開面對面溝通。從時間節點、訪問規格和公開議題來看，此訪不僅具有象徵意義，更承載著中韓關係邁向新階段的現實期待。

李在明4日訪問首日在北京與韓僑座談，5日和中國國家主席習近平會談並參加雙邊商務論壇，6日同中國總理李強 、人大委員長趙樂際會晤，7日轉往上海參訪大韓民國臨時政府舊址，並會晤上海市委書記陳吉寧。李在明此次將偕逾200人的「經濟天團」出訪，包含三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等指標性企業家都將參與。

此次訪問雙方領導人的會談議題，據韓方披露，將包含朝鮮半島無核化、黃海構造物、限韓令等。李在明前晚接受中國央視訪談時說，此訪目的在於最大限度減少或消除以往的誤解或矛盾，使南韓和中國牢固確立為相互助力的關係。

就台海議題，李在明表示建交時雙方政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。「我本人也可以明確表示，南韓始終尊重一個中國」。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要。他重申，「我們對中國最核心的關切—台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場」。

針對國際關係，李在明說，在安全領域與美國的合作對南韓而言是不可迴避的現實，畢竟雙方是軍事同盟關係，經濟關係也在不斷深化，但這並不意味著韓中關係就應當走向對立或衝突；在力所能及的範圍内，南韓應當與中國盡可能實現共存與合作，尋找彼此互利共贏的空間。

就經濟議題，李在明說，韓中之間的經濟合作有必要重構平等協作的關係。重中之重在人工智慧、高新技術產業等領域，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。他認為，韓中若能在競爭中發掘合作領域，又通過合作提升各自實力，就能構建起相輔相成的關係，既助力中國可持續發展戰略，又促進南韓的增長戰略。