我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

李在明率「經濟天團」訪華前受訪：中國多領域已領先韓

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓總統李在明(右)4日率「經濟天團」訪華，行前他在青瓦台接受央視訪談時表示，中國已在很多領域已趕上甚至領先南韓。(取材自央視)
南韓總統李在明(右)4日率「經濟天團」訪華，行前他在青瓦台接受央視訪談時表示，中國已在很多領域已趕上甚至領先南韓。(取材自央視)

南韓總統李在明4日起對中國進行為期四天的國是訪問，這是他就職後首度訪中，行前他在青瓦台接受中國官媒訪談時明確表示，在技術和資本方面，中國已在很多領域趕上甚至領先於南韓，期待加強產業合作，為南韓打開巨大的「機遇之門」。對於台海議題，李在明強調南韓「始終尊重一個中國」。

綜合韓聯社、央視、上游新聞報導，李在明此行訪華，是中韓關係經歷波動與調整之後，雙方再以最高政治規格展開面對面溝通。從時間節點、訪問規格和公開議題來看，此訪不僅具有象徵意義，更承載著中韓關係邁向新階段的現實期待。

李在明4日訪問首日在北京與韓僑座談，5日和中國國家主席習近平會談並參加雙邊商務論壇，6日同中國總理李強、人大委員長趙樂際會晤，7日轉往上海參訪大韓民國臨時政府舊址，並會晤上海市委書記陳吉寧。李在明此次將偕逾200人的「經濟天團」出訪，包含三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等指標性企業家都將參與。

此次訪問雙方領導人的會談議題，據韓方披露，將包含朝鮮半島無核化、黃海構造物、限韓令等。李在明前晚接受中國央視訪談時說，此訪目的在於最大限度減少或消除以往的誤解或矛盾，使南韓和中國牢固確立為相互助力的關係。

就台海議題，李在明表示建交時雙方政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。「我本人也可以明確表示，南韓始終尊重一個中國」。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要。他重申，「我們對中國最核心的關切—台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場」。

針對國際關係，李在明說，在安全領域與美國的合作對南韓而言是不可迴避的現實，畢竟雙方是軍事同盟關係，經濟關係也在不斷深化，但這並不意味著韓中關係就應當走向對立或衝突；在力所能及的範圍内，南韓應當與中國盡可能實現共存與合作，尋找彼此互利共贏的空間。

就經濟議題，李在明說，韓中之間的經濟合作有必要重構平等協作的關係。重中之重在人工智慧、高新技術產業等領域，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。他認為，韓中若能在競爭中發掘合作領域，又通過合作提升各自實力，就能構建起相輔相成的關係，既助力中國可持續發展戰略，又促進南韓的增長戰略。

李在明 南韓 李強

上一則

「習李會」前 北京開出4要件 定調南韓是「戰略夥伴」

下一則

美軍突襲委內瑞拉 中提醒：勿赴委國 當地華人：已囤物資

延伸閱讀

即時短評／李在明訪問北京 實用外交的一場大考

即時短評／李在明訪問北京 實用外交的一場大考
南韓四大財團隨李在明訪中 盼打通中韓經貿瓶頸

南韓四大財團隨李在明訪中 盼打通中韓經貿瓶頸
李在明訪中前對台灣問題表態：一如既往 尊重一個中國的立場

李在明訪中前對台灣問題表態：一如既往 尊重一個中國的立場
韓媒：李在明5日與習近平會談 共商民生與和平

韓媒：李在明5日與習近平會談 共商民生與和平

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境