中國噸級無人機「凱瑞鷗」 9分鐘橫跨23公里瓊州海峽

中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國生產製造的噸級電動垂直起降飛行器（eVTOL）已於2025年最後一天成功完成跨海峽飛行驗證，只需時九分鐘就完成橫跨23公里瓊州海峽的工作，也是海南自貿港封關後首場標誌性低空產業活動。

綜合人民財訊、科技日報等消息，12月31日，峰飛航空「凱瑞鷗」航空器從海口明珠島起飛，僅用九分鐘橫跨23公里瓊州海峽，並降落在廣東湛江徐聞港，實現全中國首例噸級無人駕駛eVTOL跨瓊州海峽運輸場景驗證。此次飛行由海南控股、海南機場集團、海南翼航通航、鵬城低空，聯合峰飛航空等企業共同發起，是海南自貿港封關後首場標誌性低空產業活動。

「凱瑞鷗」採用複合翼構型，最大起飛重量2噸，最大商載400公斤，適用航程200公里，已獲中國民航局頒發的型號合格證、生產許可證與單機適航證，是全球首個「三證齊全」的噸級以上eVTOL機型。

徐聞發布則提到，當天不僅有凱瑞歐進行跨海峽飛行，同時還有億航EH216-S無人駕駛載人航空器進行跨海峽飛行驗證演示。

專家現場點評指出，此次飛行不僅突破了複雜海洋環境下低空飛行器的載重限制、導航精度與安全管控三大核心技術難題，更借助海南自貿港全島封關後的政策優勢，實現前沿技術從「實驗室」到實際應用的快速轉化。

此外，活動現場同步開展的多場景演示中，救援無人機 、消防無人機、農業植保無人機等裝備動態展現低空技術在生產作業、民生服務等領域的多元價值，印證中國低空治理體系的成熟完善。

據指出，本次無人機跨海峽物流將運輸時效從「小時級」壓縮至「分鐘級」，降低跨海運輸成本30%以上，為醫療用品、生鮮冷鏈等緊急物資運輸提供了新方案。而2025年，海南全省無人機飛行活動已突破1100萬架次，年均複合增長率超過60%，增長速度躋身全中國前列，在海南全島織就了「三縱三橫三出島」低空航線骨幹絡。

而峰飛航空表示，未來峰飛航空六座載人eVTOL航空器「盛世龍」，也將接入跨海峽飛行，通過海口到徐聞、海口到湛江的交通接駁，提升進出島時效。