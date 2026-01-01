習元旦談話：每個「小家」熱氣騰騰 中國「大家」蒸蒸日上

我的頻道

中國新聞組／北京1日電
全國政協12月31日在北京舉行新年茶話會，中國國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席茶話會並觀看演出。(新華社)
全國政協12月31日在北京舉行新年茶話會，中國國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正出席茶話會並觀看演出。(新華社)

今天是2026年元旦，中國國家主席習近平12月31日發表2026年新年賀詞、政協茶話會總結一年成果表示，2025年中國經濟增速預計達到5%左右，「經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階」；除向每一位辛勤付出的奮鬥者致敬，並指「每個『小家』熱氣騰騰，中國這個『大家』就蒸蒸日上」。習近平今年循往例以「萬里長城」圖為背景發表談話，對於外界有為何在新年不在春節發感言的質疑，官媒稱這意味著中國以開放心態逐步融入世界。

據新華社報導，新年前夕，習近平通過中央廣播電視總台和互聯網發表了2026年新年賀詞表示，2025年是「十四五」收官之年，在中國式現代化新征程上邁出了穩健步伐。「我國經濟總量連續跨越新關口，今年預計達到140萬億(兆)元(人民幣，約20兆美元)，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階」，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷增強。五年歷程極不尋常，成績來之不易，「我向每一位辛勤付出的奮鬥者致敬」。

習近平表示，中國依靠創新為高質量發展賦能，科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，成為創新力上升最快的經濟體之一；中國以文化滋養精神家園，文博熱、非遺熱不斷升溫，世界遺產再添新員，悟空和哪吒風靡全球，古韻國風成為年輕人眼中的「頂流審美」；新就業群體權益有了進一步保障，適老化改造給老年人帶來方便，育兒家庭每月多了300元補貼。柴米油鹽、三餐四季，每個「小家」熱氣騰騰，中國這個「大家」就蒸蒸日上。

習近平表示，中國繼續敞開胸懷擁抱世界，上合組織天津峰會、全球婦女峰會成功舉辦，海南自貿港全島封關運作；為更好應對氣候變化，宣布新一輪國家自主貢獻；繼「三大倡議」之後，他提出全球治理倡議，推動建設更加公正合理的全球治理體系。當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩。中國始終站在歷史正確一邊，願同各國攜手促進世界和平發展，推動構建人類命運共同體。

據習近平發表的新年賀詞影片，片長大約十分鐘，片頭出現天安門、前門大街等北京夜景，習近平坐在一幅「萬里長城」圖前講話，賀詞的拍攝背景與去年一樣。

另據中新社報導，外界有中國領導人為什麼在元旦而不是春節發表新年賀詞的聲音，這是因為採用國際通行的公元紀年，是近代中國開始「睜眼看世界」、100多年來以開放心態逐步融入世界的注腳。中國有「元旦」一詞，據信起源於數千年前的三皇五帝時期。中國人視「元旦」為新年，自民國始。「元旦」中西合璧，時間制度跟世界保持一致，中國跟西方交流就不會有時間上的錯位。

