王毅與泰柬外長會談 願助東盟監督停火、提供人道物資

中國新聞組／北京29日電
中國外交部長王毅28日在雲南玉溪會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆。 （中新社）
中國外交部長王毅28日在雲南玉溪會見柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆，他表示，中方高度關注柬泰邊境緊張局勢，一直致力於勸和促談，如今柬泰兩國軍方達成停火協議，中方對此表示祝賀；停火完全符合柬泰人民共同願望，符合地區各國普遍期待，相信會得到各方歡迎支持。

大公報報導，王毅表示，停火開啟了重建和平的進程。雙方下步要循序漸進，推動全面持久停火、恢復正常交往、重建彼此互信、實現關係轉圜、維護地區和平穩定。兩國可以用好此次外交與軍事部門代表面對面機會，以靈活方式對話溝通，增進了解，建立互信。期待我們一起從雲南發出和平聲音，達成和平共識，展示和平前景。中方支持東盟發揮應有作用，願為東盟觀察團監督停火提供幫助，並向柬方提供人道主義物資，安置邊境流離失所民眾。希望柬方繼續加大對在柬中國公民和項目的保護。

報導指出，布拉索昆說，柬方高度讚賞中方為斡旋衝突發揮的積極作用，包括柬中泰外長安寧會晤、中方特使穿梭調停等。正是在中方及各方共同努力下，柬泰舉行邊界總委員會會議，兩國軍方簽署停火協議。下一步柬方願同泰方一道努力，全面落實停火協議，切實用好各類對話機制，不斷增進兩國和兩軍互信，這對於恢復雙邊交往、實現關係正常化、早日解決邊界問題至關重要。柬方期待和平曙光早日降臨，希望此次三方會晤為重建持久和平作出貢獻。

報導稱，王毅28日在雲南玉溪會見泰國外長西哈薩。王毅表示，中方的勸和促談從不強加於人，也不越俎代庖，旨在提供寬鬆對話平台，由當事方深入交流，通過對話化解分歧。相信泰柬只要平等溝通，共同向前走，就沒有邁不過去的坎兒。西哈薩高度讚賞中方以亞洲方式為調停泰柬衝突所作的積極努力，表示泰柬剛剛簽署的停火協議是一個新的開始。鄰國之間訴諸武力並不是泰方的選擇。泰方致力於實現可持續停火，尋求真正的和平。　

