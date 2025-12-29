解放軍突宣布「圍台」軍演 30日在台周邊5區域實彈射擊

解放軍東部戰區公布，在台灣周圍五處海域和空域，舉行實彈射擊。(東部戰區發布)

解放軍 東部戰區29日上午宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，進行「正義使命-2025」演習，同時也預告30日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。實彈射擊區域位於台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，實彈射擊時間為30日上午8時至下午6時止。

新華社發自南京報導指出，解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在台灣四周五處海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。

演練奪取綜合制權、要港要域封控

解放軍當天稍早已宣布，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

並稱，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

解放軍宣布在台灣周邊海域和空域進行實彈射擊，圖為解放軍導彈護衛艦。(路透)

解放軍聲明 未提日本

美聯社報導，這次演習是在北京對日本首相高市早苗的聲明表示憤怒之後舉行的。高市早苗的聲明稱，如果「台灣有事」，日本軍方可能會介入；但中國軍方在周一上午的聲明中並未提及日本。路透也指出，這是繼美國前眾院議長裴洛西之後，中國自2022年以來第六次大型軍演。

解放軍宣布軍演前一天，台北與上海雙城論壇 登場，台北市長蔣萬安致詞時，先以「台灣海峽」串起1949年大時代歷史的兩岸悲歡離合，又提及民國八年(1919年)的五四運動，技巧性凸顯「民國與民主」。蔣去年雙城論壇就直言，「少一點船艦、飛機的喧囂呼嘯」；28日他再呼籲，希望「將來談起台灣海峽，不再是波濤與呼嘯」，其中的「波濤」和「呼嘯」正是解放軍艦、機的隱喻。蔣萬安的說法，既是對外、也是對內，既是雙城、也是兩岸。

美國國防部(戰爭部)上周發表「中國軍力報告」，指出解放軍正穩步推進2027年必須具備在台灣議題上取得「戰略決定性勝利」的能力，並在核武領域對美國形成「戰略性制衡」。換句話說，中國預期在2027年底前，具備對台開戰並取勝的能力。

「中國軍力報告」指出，為達成前述目標，解放軍持續完善多種以武力實現兩岸統一的軍事選項。其中最具危險性的包括兩棲登陸、火力打擊，以及可能的海上封鎖。過去一年中，解放軍進行了一系列行動，演練了這些選項的關鍵要素，包括封鎖重要港口、打擊海陸目標，以及反制潛在美軍介入的演習。