解放軍對台演習 日媒：意圖牽制高市早苗「台灣有事」發言

解放軍東部戰區今宣布，將在台灣周邊進行軍事演習。圖為解放軍9月參與在北京舉行的閱兵儀式。（路透）

中國解放軍 東部戰區今晨宣布，將在台灣周邊進行軍事演習。對於演習目的，東部戰區表示，這是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告」，日本TBS電視台指出，外界認為，此舉也有牽制日相高市早苗「台灣有事 」發言的意圖。

TBS轉述中國官媒新華社報導，這次演習為期兩天，於今天與明天舉行，除陸軍、海軍、空軍外，火箭軍也將參與，包圍台灣本島。明天將在空域與海域實施實彈射擊訓練。

TBS報導，這次演習被命名為「正義使命-2025」，內容包括封鎖主要港口、奪取制海權與制空權等，外界認為，目的是使台灣本島陷入孤立狀態。解放軍發言人表示演習目的是「對台獨勢力與外部干涉勢力的嚴正警告，也是為了維護國家統一的正當且必要措施」，被認為帶有牽制高市在國會答詢中提及「台灣有事」相關發言的用意。

報導說，中國此次軍演是自今年4月以來，再度對台灣實施軍事演習。解放軍曾在去年5月、賴清德 就任總統後不久，即以包圍台灣本島的形式進行大規模軍事演習，向多次發表與中國保持距離言論的賴清德施壓。

此外，去年10月，解放軍也因賴清德表示「台灣不隸屬於中華人民共和國」而實施軍事演習；去年12月，更在被稱為中國防衛線的「第一島鏈」周邊，也就是從日本、台灣延伸至菲律賓一帶，部署約90艘艦艇，規模創下1996年以來最大，持續增加軍事壓力。今年4月，賴清德將中國點名為「域外敵對勢力」後，解放軍同樣以軍事演習作為回應。